Почему российские боевики пошли в наступление: версии военного эксперта

В годовщину боев за Дебальцево российские наемники цинично атаковали позиции ВСУ возле Золотого, что на Донбассе. Боевики пытались прорваться через линию столкновения, однако Украина сохранила свои позиции. Во время боев возле Золотого погиб 22-летний гранатометчик Максим Хитайлов, еще 3 украинца получили ранения, 2 – контужены.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что боевики намеренно устроили провокацию в пятую годовщину Дебальцевской трагедии.

Важно! Бой под Золотым: погиб 22-летний военный Максим Хитайлов

Военный эксперт Олег Стариков в прямом эфире программы "Политбюро" на 24 канале предположил, что таким образом Россия хотела показать Зеленскому, что Украина будет действовать в рамках, разрешенных в РФ.

Он подчеркнул, что уровень подготовки боевых подразделений по сравнению с 2014 значительно улучшился. Поэтому украинские защитники дали достойный ответ.

Есть одна особенность. Так называемый первый и второй армейский корпус, входящие в Южный военный округ используют опыт Второй мировой войны. И наши военные научились распознавать и противодействовать маневрам оккупантов,

– добавил Стариков.

Справка: Южный военный округ – это одна из четырех военно-административных единиц Вооруженных сил России.

Что известно о боях у Золотого: главное

18 февраля оккупационные войска атаковали подразделения ВСУ возле Золотого. Бой длился более 5 часов – с 5 утра до 10:30.

Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года. Боевики пытались прорваться через линию столкновения.

Потери с украинской стороны: 1 погибший военный и 4 раненых. Потери со стороны оккупантов: 4 погибших, 6 раненых.



Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала