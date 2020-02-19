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      ВСУ таки покинули опорный пункт во время боя возле Золотого: Загороднюк это подтвердил

      - Читати новину українською
      Андрей Загороднюк / mil.gov.ua

      Украинские военные покинули наблюдательный пункт во время вчерашнего боя на Донбассе. В Минобороны утверждают, что это временно.

      Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк после заседания комитета национальной безопасности и обороны Верховной Рады. По его словам, этот пункт был впереди основных позиций.

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      Позиции наши остались прежними. Мы никогда не дезинформировали украинское общество. Сейчас начальник Генштаба находится на месте событий. Он приедет и расскажет все подробнее,
      – отметил министр обороны.

      Он также заверил, что ситуация остается под контролем украинской стороны.

      Что известно о бое возле Золотого: главное

      • 18 февраля оккупационные войска атаковали подразделения ВСУ возле Золотого. Бой продолжался более 5 часов – с 5 утра до 10:30.
      • Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года. Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения.
      • Потери с украинской стороны: 1 погибший военный, 3 – получили легкие ранения, а 2 – контузию.
      • Потери со стороны оккупантов: 4 погибших, 6 раненых.


      Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала

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      Боевики атаковали позиции у Золотого: смотрите видео

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Пророссийские боевики Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Бой возле Золотого Міністерство оборони України Андрей Загороднюк Новости политики Новости Украины
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