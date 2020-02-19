ВСУ таки покинули опорный пункт во время боя возле Золотого: Загороднюк это подтвердил

Украинские военные покинули наблюдательный пункт во время вчерашнего боя на Донбассе. В Минобороны утверждают, что это временно.

Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк после заседания комитета национальной безопасности и обороны Верховной Рады. По его словам, этот пункт был впереди основных позиций.

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Позиции наши остались прежними. Мы никогда не дезинформировали украинское общество. Сейчас начальник Генштаба находится на месте событий. Он приедет и расскажет все подробнее,

– отметил министр обороны.

Он также заверил, что ситуация остается под контролем украинской стороны.

Что известно о бое возле Золотого: главное

18 февраля оккупационные войска атаковали подразделения ВСУ возле Золотого. Бой продолжался более 5 часов – с 5 утра до 10:30.

Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года. Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения.

Потери с украинской стороны: 1 погибший военный, 3 – получили легкие ранения, а 2 – контузию.

Потери со стороны оккупантов: 4 погибших, 6 раненых.



Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала

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