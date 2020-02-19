Кислица показал на Совбезе ООН фото убитого оккупантами гранатометчика: видео
Заместитель министра иностранных дел и представитель Украины в ООН Сергей Кислица показал миру фото убитого сегодня, 18 февраля, военного ВСУ Максима Хитайлова. Парень погиб во время наступления россиян под Золотым на Донбассе.
Украина обвинила Россию в нарушении договоренностей во время нормандской встречи. Кислица рассказал о бое под Золотым и отметил, что атака России в 5-ю годовщину Дебальцевской трагедии особенно цинична.
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Кислица показал во время заседания фото убитого россиянами Максима Хитайлова: смотрите видео
Украинский дипломат также упомянул граждан Украины, которые были убиты во время российской агрессии. По его словам, Россия именно так собирается выполнять Минские соглашения. ВСУ адекватно ответили и в дальнейшем будет отвечать.
Он также подчеркнул, что Россия цинично продолжает стратегию эскалации на Донбассе.
Можно ли это назвать замороженным конфликтом? Нет, это широкомасштабная война, которую начала РФ в Европе. Она это осуществляет как с помощью своих войск, так и руками наемников,
– отметил Кислица.
Кроме того, украинский дипломат напомнил, что наблюдатели СММ ОБСЕ лишены полного доступа к украинско-российской границе.
Что известно об атаке боевиков
- Войска оккупанта начали наступление на украинские позиции в 5 утра 18 февраля. Боевики стреляли вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный.
- По словам редактора "Цензор.нет" Юрия Бутусова, войска оккупанта палили из всех видов оружия, в частности применяли артиллерию калибра 152 миллиметров, минометы 120 миллиметров.
- СМИ сообщали о попытках боевиков продвинуться через линию разграничения. Однако в штабе заверили, что после завершения атаки украинские позиции остаются под контролем Вооруженных сил.
- Завершение боя зафиксировали в 10:24. Вследствие вражеских обстрелов украинская сторона понесла потери. Погиб один военный, трое украинцев получили ранения, двое – контузия. У врага: 4 погибших, 6 раненых.
- В штабе добавили, что подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ на атаку боевиков.
- По факту атаки боевиков Офис генпрокурора открыл уголовное производство.
- Боевые действия на фронте стали самыми масштабными с 2018 года.
Реакция СНБО и Зеленского
- По словам главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, войска оккупанта группами по трем направлениям атаковали наблюдательные позиции передовых бригад. Они хотели их захватить, поэтому это не было провокацией.
- Украина не применяла оружие первой. После боя оккупанты пытались скрыть свое поражение и обвинить украинскую сторону в попытке нападения вблизи Золотого.
Президент заявил, что в пятую годовщину трагедии Дебальцевского боевики устроили циничную провокацию. Бой вблизи Золотого – это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе. На брифинге СНБО Владимир Зеленский заверил, что провокация боевиков не повлияет на курс, которым идет Украина.
Обстрелы боевиков на Донбассе: смотрите видео