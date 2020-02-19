Кислица показал на Совбезе ООН фото убитого оккупантами гранатометчика: видео

Заместитель министра иностранных дел и представитель Украины в ООН Сергей Кислица показал миру фото убитого сегодня, 18 февраля, военного ВСУ Максима Хитайлова. Парень погиб во время наступления россиян под Золотым на Донбассе.

Украина обвинила Россию в нарушении договоренностей во время нормандской встречи. Кислица рассказал о бое под Золотым и отметил, что атака России в 5-ю годовщину Дебальцевской трагедии особенно цинична.

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Кислица показал во время заседания фото убитого россиянами Максима Хитайлова: смотрите видео

Украинский дипломат также упомянул граждан Украины, которые были убиты во время российской агрессии. По его словам, Россия именно так собирается выполнять Минские соглашения. ВСУ адекватно ответили и в дальнейшем будет отвечать.

Он также подчеркнул, что Россия цинично продолжает стратегию эскалации на Донбассе.

Можно ли это назвать замороженным конфликтом? Нет, это широкомасштабная война, которую начала РФ в Европе. Она это осуществляет как с помощью своих войск, так и руками наемников,

– отметил Кислица.

Кроме того, украинский дипломат напомнил, что наблюдатели СММ ОБСЕ лишены полного доступа к украинско-российской границе.

Что известно об атаке боевиков

Войска оккупанта начали наступление на украинские позиции в 5 утра 18 февраля . Боевики стреляли вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный .

. Боевики стреляли вблизи населенных пунктов . По словам редактора "Цензор.нет" Юрия Бутусова, войска оккупанта палили из всех видов оружия , в частности применяли артиллерию калибра 152 миллиметров, минометы 120 миллиметров.

, в частности применяли артиллерию калибра 152 миллиметров, минометы 120 миллиметров. СМИ сообщали о попытках боевиков продвинуться через линию разграничения . Однако в штабе заверили, что после завершения атаки украинские позиции остаются под контролем Вооруженных сил .

. Однако в штабе заверили, что после завершения атаки . Завершение боя зафиксировали в 10:24 . Вследствие вражеских обстрелов украинская сторона понесла потери. Погиб один военный, трое украинцев получили ранения, двое – контузия . У врага: 4 погибших, 6 раненых.

. Вследствие вражеских обстрелов украинская сторона понесла потери. . У врага: 4 погибших, 6 раненых. В штабе добавили, что подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ на атаку боевиков.

По факту атаки боевиков Офис генпрокурора открыл уголовное производство.

Боевые действия на фронте стали самыми масштабными с 2018 года.

Реакция СНБО и Зеленского

По словам главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, войска оккупанта группами по трем направлениям атаковали наблюдательные позиции передовых бригад. Они хотели их захватить, поэтому это не было провокацией.

Украина не применяла оружие первой. После боя оккупанты пытались скрыть свое поражение и обвинить украинскую сторону в попытке нападения вблизи Золотого.

Президент заявил, что в пятую годовщину трагедии Дебальцевского боевики устроили циничную провокацию. Бой вблизи Золотого – это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе. На брифинге СНБО Владимир Зеленский заверил, что провокация боевиков не повлияет на курс, которым идет Украина.

Обстрелы боевиков на Донбассе: смотрите видео