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      Кислица показал на Совбезе ООН фото убитого оккупантами гранатометчика: видео

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      Сергей Кислица показал миру фото убитого оккупантами Максима Хитайлова / Скриншот из видео

      Заместитель министра иностранных дел и представитель Украины в ООН Сергей Кислица показал миру фото убитого сегодня, 18 февраля, военного ВСУ Максима Хитайлова. Парень погиб во время наступления россиян под Золотым на Донбассе.

      Украина обвинила Россию в нарушении договоренностей во время нормандской встречи. Кислица рассказал о бое под Золотым и отметил, что атака России в 5-ю годовщину Дебальцевской трагедии особенно цинична.

      К теме: Бой под Золотым: погиб 22-летний военный Максим Хитайлов

      Кислица показал во время заседания фото убитого россиянами Максима Хитайлова: смотрите видео

      Украинский дипломат также упомянул граждан Украины, которые были убиты во время российской агрессии. По его словам, Россия именно так собирается выполнять Минские соглашения. ВСУ адекватно ответили и в дальнейшем будет отвечать.

      Он также подчеркнул, что Россия цинично продолжает стратегию эскалации на Донбассе.

      Можно ли это назвать замороженным конфликтом? Нет, это широкомасштабная война, которую начала РФ в Европе. Она это осуществляет как с помощью своих войск, так и руками наемников,
      – отметил Кислица.

      Кроме того, украинский дипломат напомнил, что наблюдатели СММ ОБСЕ лишены полного доступа к украинско-российской границе.

      Что известно об атаке боевиков

      • Войска оккупанта начали наступление на украинские позиции в 5 утра 18 февраля. Боевики стреляли вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный.
      • По словам редактора "Цензор.нет" Юрия Бутусова, войска оккупанта палили из всех видов оружия, в частности применяли артиллерию калибра 152 миллиметров, минометы 120 миллиметров.
      • СМИ сообщали о попытках боевиков продвинуться через линию разграничения. Однако в штабе заверили, что после завершения атаки украинские позиции остаются под контролем Вооруженных сил.
      • Завершение боя зафиксировали в 10:24. Вследствие вражеских обстрелов украинская сторона понесла потери. Погиб один военный, трое украинцев получили ранения, двое – контузия. У врага: 4 погибших, 6 раненых.
      • В штабе добавили, что подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ на атаку боевиков.
      • По факту атаки боевиков Офис генпрокурора открыл уголовное производство.
      • Боевые действия на фронте стали самыми масштабными с 2018 года.

      Реакция СНБО и Зеленского

      Президент заявил, что в пятую годовщину трагедии Дебальцевского боевики устроили циничную провокацию. Бой вблизи Золотого – это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе. На брифинге СНБО Владимир Зеленский заверил, что провокация боевиков не повлияет на курс, которым идет Украина.

      Обстрелы боевиков на Донбассе: смотрите видео

      Бой под Золотым: погиб 22-летний военный Максим Хитайлов
      18 февраля
      1611
      Автор: Эмал Наби
      Теги: ООН Сергей Кислица Новости Украины Новости политики Бой возле Золотого Война на Донбассе
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