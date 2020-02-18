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      Офис генпрокурора открыл уголовное производство из-за боя возле Золотого

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      Війна на Донбасі / Ілюстративне фото/ 24 канал

      Утром 18 февраля пророссийские оккупанты на Донбассе совершили циничное наступление на украинские позиции. В результате этих действий погиб 1 военный, еще 5 получили ранения. По данному факту Офис генпрокурора уже открыл уголовное производство.

      Так, производство открыли по статьям, предусматривающим наказание от 10 до 15 лет заключения. Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора.

      Актуально: Оккупанты выпустили 208 мин и 56 раз стреляли из танка во время боя возле Золотого

      Оккупанты вели обстрелы по украинским защитникам из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Враг применял минометы калибра 120 миллиметров, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов,
      – говорится в сообщении.

      Кроме того, под огневым прикрытием оккупанты перешли к активным наступательным действиям и попытались продвинуться через линию разграничения.

      Досудебное расследование в уголовном производстве будет осуществлять СБУ, процессуальное руководство – управление надзора по уголовным производствам по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области.

      Масштабный бой возле Золотого: что известно

      • Оккупационные войска атаковали подразделения Объединенных сил утром 18 февраля.
      • Бой длился более 5 часов – с 5 утра до 10:30.
      • Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года. Боевики пытались прорваться через линию столкновения.
      • Потери с украинской стороны: 1 погибший военный и 5 раненых.
      • Потери со стороны оккупантов: 4 погибших, 6 раненых.


      Карта оккупированных территорий на Донбассе/ инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Бой возле Золотого Офис генпрокурора Война на Донбассе Новости Украины
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