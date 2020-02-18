Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження через бій біля Золотого

Вранці 18 лютого проросійські окупанти на Донбасі вчинили цинічний наступ на українські позиції. В результаті цих дій загинув 1 військовий, ще 5 отримали поранення. За цим фактом Офім генпрокурора вже відкрив кримінальне провадження.

Так, провадження відкрили за статтями, що передбачають покарання від 10 до 15 років ув’язнення. Про це мовиться на сайті Офісу генпрокурора.

Актуально: Окупанти випустили 208 мін та 56 разів стріляли з танка під час бою біля Золотого

Окупанти вели обстріли по українських захисниках із забороненого мінськими угодами озброєння. Ворог застосовував міномети калібру 120 міліметрів, а також вів вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, під вогневим прикриттям окупанти перейшли до активних наступальних дій та спробували просунутись через лінію розмежування.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюватиме СБУ, процесуальне керівництво – управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області.

Масштабний бій біля Золотого: що відомо

Окупаційні війська атакували підрозділи Об’єднаних сил вранці 18 лютого.

Бій тривав понад 5 годин – від 5 ранку до 10:30.

Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року. Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення.

Втрати з українського боку: 1 загиблий військовий та 5 поранених.

Втрати з боку окупантів: 4 загиблих, 6 поранених.



Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу