Оккупанты выпустили 208 мин и 56 раз стреляли из танка во время боя возле Золотого

Артиллерийские системы, минометы и гранатометы – из такого вооружения оккупанты вели огонь по украинским позициям во время своего циничного наступления. Дерзкая атака является самой масштабной с 2018 года.

Стреляли пророссийские боевики по позициям украинских военных возле Новотошковского, Орехового, Крымского, Попасной и Хутора Вольного. Информацию о 5-часовом бое уточнили в штабе ООС. Потеря: Бой под Золотым: погиб 22-летний военный Максим Хитайлов Какое вооружение использовали боевики: артиллерийские системы



Ствольную артиллерию калибра 152 миллиметра – 6 снарядов;

Калибра 122 миллиметра – 18 снарядов .



Ствольную артиллерию калибра 152 миллиметра – 6 снарядов; Калибра 122 миллиметра – 18 снарядов Минометы калибра 120 миллиметров и 82 миллиметров – суммарно 208 мин.

– суммарно 208 мин. Гранатометы.

Крупнокалиберные пулеметы. Кроме того, в районе Новотошковского оккупанты совершили 56 выстрелов по нашим позициям из танка,

– добавляют военные. Также во время боя диверсионно-разведывательные группы противника отдельно штурмовали позиции украинских защитников. Масштабный бой у Золотого: что известно Оккупационные войска атаковали подразделения Объединенных сил утром 18 февраля.

Бой продолжался более 5 часов – от 5 утра до 10:30.

Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года. Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения.

Потери с украинской стороны: 1 погибший военный и 4 раненых.

Потери со стороны оккупантов: 4 погибших, 6 раненых. Смотрите видео – боевики атаковали позиции у Золотого: