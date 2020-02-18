Оккупанты выпустили 208 мин и 56 раз стреляли из танка во время боя возле Золотого
Артиллерийские системы, минометы и гранатометы – из такого вооружения оккупанты вели огонь по украинским позициям во время своего циничного наступления. Дерзкая атака является самой масштабной с 2018 года.
Стреляли пророссийские боевики по позициям украинских военных возле Новотошковского, Орехового, Крымского, Попасной и Хутора Вольного. Информацию о 5-часовом бое уточнили в штабе ООС.
Потеря: Бой под Золотым: погиб 22-летний военный Максим Хитайлов
Какое вооружение использовали боевики:
- артиллерийские системы
Ствольную артиллерию калибра 152 миллиметра – 6 снарядов;
Калибра 122 миллиметра – 18 снарядов.
- Минометы калибра 120 миллиметров и 82 миллиметров – суммарно 208 мин.
- Гранатометы.
- Крупнокалиберные пулеметы.
Кроме того, в районе Новотошковского оккупанты совершили 56 выстрелов по нашим позициям из танка,
– добавляют военные.
Также во время боя диверсионно-разведывательные группы противника отдельно штурмовали позиции украинских защитников.
Масштабный бой у Золотого: что известно
- Оккупационные войска атаковали подразделения Объединенных сил утром 18 февраля.
- Бой продолжался более 5 часов – от 5 утра до 10:30.
- Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года. Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения.
- Потери с украинской стороны: 1 погибший военный и 4 раненых.
- Потери со стороны оккупантов: 4 погибших, 6 раненых.
Смотрите видео – боевики атаковали позиции у Золотого: