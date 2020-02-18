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      Оккупанты выпустили 208 мин и 56 раз стреляли из танка во время боя возле Золотого

      162 Читати новину українською
      Война на Донбассе / Ілюстративне фото/ 24 канал

      Артиллерийские системы, минометы и гранатометы – из такого вооружения оккупанты вели огонь по украинским позициям во время своего циничного наступления. Дерзкая атака является самой масштабной с 2018 года.

      Стреляли пророссийские боевики по позициям украинских военных возле Новотошковского, Орехового, Крымского, Попасной и Хутора Вольного. Информацию о 5-часовом бое уточнили в штабе ООС.

      Потеря: Бой под Золотым: погиб 22-летний военный Максим Хитайлов

      Какое вооружение использовали боевики:

      • артиллерийские системы

        Ствольную артиллерию калибра 152 миллиметра – 6 снарядов;
        Калибра 122 миллиметра – 18 снарядов.
         
      • Минометы калибра 120 миллиметров и 82 миллиметров – суммарно 208 мин.
      • Гранатометы.
      • Крупнокалиберные пулеметы.

      Кроме того, в районе Новотошковского оккупанты совершили 56 выстрелов по нашим позициям из танка,
      – добавляют военные.

      Также во время боя диверсионно-разведывательные группы противника отдельно штурмовали позиции украинских защитников.

      Масштабный бой у Золотого: что известно

      • Оккупационные войска атаковали подразделения Объединенных сил утром 18 февраля.
      • Бой продолжался более 5 часов – от 5 утра до 10:30.
      • Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года. Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения.
      • Потери с украинской стороны: 1 погибший военный и 4 раненых.
      • Потери со стороны оккупантов: 4 погибших, 6 раненых.

      Смотрите видео – боевики атаковали позиции у Золотого:

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Бой возле Золотого Война на Донбассе Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Оружие
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