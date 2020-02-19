Кислиця показав на Радбезі ООН фото убитого окупантами гранатометника: відео

Заступник міністра закордонних справ і представник України в ООН Сергій Кислиця показав світу фото убитого сьогодні, 18 лютого, військового ЗСУ Максима Хітайлова. Хлопець загинув під час наступу росіян під Золотим на Донбасі.

Україна звинуватила Росію у порушенні домовленостей під час нормандської зустрічі. Кислиця розповів бій під Золотим і відзначив, що атака Росії у 5-ту річницю Дебальцевської трагедії особливо цинічна.

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Кислиця показав під час засідання фото убитого росіянами Максима Хітайлова: дивіться відео

Український дипломат також згадав громадян України, які були убиті під час російської агресії. За його словами, Росія саме так збирається виконовувати Мінські угоди. ЗСУ адекватно відповіли і надалі відповідатиме.

Він також підкреслив, що Росія цинічно продовжує стратегію ескалації на Донбасі.

Чи можна це назвати замороженим конфліктом? Ні, це широкомасштабна війна, яку розпочала РФ у Європі. Вона це здійснює як за допомогою своїх військ, так і руками найманців,

– наголосив Кислиця.

Окрім того, український дипломат нагадав, що спостерігачі СММ ОБСЄ позбавлені повного доступу до українсько-російського кордону.

Що відомо про атаку бойовиків

Війська окупанта розпочали наступ на українські позиції о 5 ранку 18 лютого . Бойовики стріляли поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

. Бойовики стріляли поблизу населених пунктів За словами редактора "Цензор.нет" Юрія Бутусова, війська окупанта гатили зі всіх видів зброї, зокрема застосовували артилерію калібру 152 міліметрів, міномети 120 міліметрів.

зокрема застосовували артилерію калібру 152 міліметрів, міномети 120 міліметрів. ЗМІ повідомляли про спроби бойовиків просунутися через лінію розмежування. Однак у штабі запевнили, що після завершення атаки українські позиції залишаються під контролем Збройних сил.

Однак у штабі запевнили, що після завершення атаки Завершення бою зафіксували о 10:24. Внаслідок ворожих обстрілів українська сторона зазнала втрат. Загинув один військовий, троє українців отримали поранення, двоє – контуження . У ворога: 4 загиблих, 6 поранених.

Внаслідок ворожих обстрілів українська сторона зазнала втрат. У ворога: 4 загиблих, 6 поранених. У штабі додали, що підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь на атаку бойовиків.

За фактом атаки бойовиків Офіс генпрокурора вже відкрив кримінальне провадження .

Офіс генпрокурора вже відкрив кримінальне провадження Бойові дії на фронті стали наймасштабнішими від 2018 року.

Реакція РНБО і Зеленського

За словами головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, війська окупанта групами по трьох напрямках атакували спостережні позиції передових бригад. Вони хотіли їх захопити, тому це не було провокацією.

передових бригад. Вони хотіли їх захопити, тому це не було провокацією. Україна не застосовувала зброю першою. Після бою окупанти намагалися приховати свою поразку та звинуватити українську сторону у спробі нападу поблизу Золотого.

Президент заявив, що у п’яту річницю Дебальцівської трагедії бойовики влаштували цинічну провокацію . Бій поблизу Золотого – це спроба зірвати мирний процес на Донбасі. На брифінгу РНБО Володимир Зеленський запевнив, що провокація бойовиків не вплине на курс, яким іде Україна.

Обстріли бойовиків на Донбасі: дивіться відео