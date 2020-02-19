00:28
19 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Двійники Путіна хочуть змагатися з Рівзами. Геніальна схема Рогозіна
      Вєсті Кремля
      22:02, 18 лютого
      Вєсті.UA: Послання миру від Януковича. Політичний вертеп Авакова
      Вєсті.UA
      20:14, 18 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ

      Кислиця показав на Радбезі ООН фото убитого окупантами гранатометника: відео

      0
      Сергій Кислиця показав світу фото вбитого окупантами Максима Хітайлова / скріншот з відео

      Заступник міністра закордонних справ і представник України в ООН Сергій Кислиця показав світу фото убитого сьогодні, 18 лютого, військового ЗСУ Максима Хітайлова. Хлопець загинув під час наступу росіян під Золотим на Донбасі.

      Україна звинуватила Росію у порушенні домовленостей під час нормандської зустрічі. Кислиця розповів бій під Золотим і відзначив, що атака Росії у 5-ту річницю Дебальцевської трагедії особливо цинічна.

      До теми: Бій під Золотим: загинув 22-річний військовий Максим Хітайлов

      Кислиця показав під час засідання фото убитого росіянами Максима Хітайлова: дивіться відео

      Український дипломат також згадав громадян України, які були убиті під час російської агресії. За його словами, Росія саме так збирається виконовувати Мінські угоди. ЗСУ адекватно відповіли і надалі відповідатиме.

      Він також підкреслив, що Росія цинічно продовжує стратегію ескалації на Донбасі.

      Чи можна це назвати замороженим конфліктом? Ні, це широкомасштабна війна, яку розпочала РФ у Європі. Вона це здійснює як за допомогою своїх військ, так і руками найманців,
      – наголосив Кислиця.

      Окрім того, український дипломат нагадав, що спостерігачі СММ ОБСЄ позбавлені повного доступу до українсько-російського кордону.

      Що відомо про атаку бойовиків

      • Війська окупанта розпочали наступ на українські позиції о 5 ранку 18 лютого. Бойовики стріляли поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.
      • За словами редактора "Цензор.нет" Юрія Бутусова, війська окупанта гатили зі всіх видів зброї, зокрема застосовували артилерію калібру 152 міліметрів, міномети 120 міліметрів.
      • ЗМІ повідомляли про спроби бойовиків просунутися через лінію розмежування. Однак у штабі запевнили, що після завершення атаки українські позиції залишаються під контролем Збройних сил.
      • Завершення бою зафіксували о 10:24. Внаслідок ворожих обстрілів українська сторона зазнала втрат. Загинув один військовий, троє українців отримали поранення, двоє – контуження. У ворога: 4 загиблих, 6 поранених.
      • У штабі додали, що підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь на атаку бойовиків.
      • За фактом атаки бойовиків Офіс генпрокурора вже відкрив кримінальне провадження.
      • Бойові дії на фронті стали наймасштабнішими від 2018 року.

      Реакція РНБО і Зеленського

      Президент заявив, що у п’яту річницю Дебальцівської трагедії бойовики влаштували цинічну провокацію. Бій поблизу Золотого – це спроба зірвати мирний процес на Донбасі. На брифінгу РНБО Володимир Зеленський запевнив, що провокація бойовиків не вплине на курс, яким іде Україна.

      Обстріли бойовиків на Донбасі: дивіться відео

      Ми годину чекали наказу відстрілюватись, – волонтерка емоційно розповіла про бій біля Золотого
      18 лютого
      6163
      Автор: Емал Набі
      Теги: ООН Сергій Кислиця Новини України Новини політики Бій біля Золотого Війна на Донбасі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      18 лютого , 22:45 Головні новини 18 лютого: атака бойовиків на Донбасі, роковини розстрілів на Євромайдані
      Емал Набі 632
      18 лютого , 22:20 Шості роковини розстрілів на Майдані: не маємо права забути!
      Уляна Супрун 160
      17 лютого , 18:25 Вбудовані касетні (cassette) електрокаміни: особливості, види, відмінність
      642
      18 лютого , 10:07 Для нас на першому місці Батьківщина – інтерв'ю із Kozak System
      Рузана Ємельянова 707
      18 лютого , 19:00 Чи стане коронавірус спусковим гачком кризи?
      Ігор Гуменний 1042
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук