Кислиця показав на Радбезі ООН фото убитого окупантами гранатометника: відео
Заступник міністра закордонних справ і представник України в ООН Сергій Кислиця показав світу фото убитого сьогодні, 18 лютого, військового ЗСУ Максима Хітайлова. Хлопець загинув під час наступу росіян під Золотим на Донбасі.
Україна звинуватила Росію у порушенні домовленостей під час нормандської зустрічі. Кислиця розповів бій під Золотим і відзначив, що атака Росії у 5-ту річницю Дебальцевської трагедії особливо цинічна.
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Кислиця показав під час засідання фото убитого росіянами Максима Хітайлова: дивіться відео
Український дипломат також згадав громадян України, які були убиті під час російської агресії. За його словами, Росія саме так збирається виконовувати Мінські угоди. ЗСУ адекватно відповіли і надалі відповідатиме.
Він також підкреслив, що Росія цинічно продовжує стратегію ескалації на Донбасі.
Чи можна це назвати замороженим конфліктом? Ні, це широкомасштабна війна, яку розпочала РФ у Європі. Вона це здійснює як за допомогою своїх військ, так і руками найманців,
– наголосив Кислиця.
Окрім того, український дипломат нагадав, що спостерігачі СММ ОБСЄ позбавлені повного доступу до українсько-російського кордону.
Що відомо про атаку бойовиків
- Війська окупанта розпочали наступ на українські позиції о 5 ранку 18 лютого. Бойовики стріляли поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.
- За словами редактора "Цензор.нет" Юрія Бутусова, війська окупанта гатили зі всіх видів зброї, зокрема застосовували артилерію калібру 152 міліметрів, міномети 120 міліметрів.
- ЗМІ повідомляли про спроби бойовиків просунутися через лінію розмежування. Однак у штабі запевнили, що після завершення атаки українські позиції залишаються під контролем Збройних сил.
- Завершення бою зафіксували о 10:24. Внаслідок ворожих обстрілів українська сторона зазнала втрат. Загинув один військовий, троє українців отримали поранення, двоє – контуження. У ворога: 4 загиблих, 6 поранених.
- У штабі додали, що підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь на атаку бойовиків.
- За фактом атаки бойовиків Офіс генпрокурора вже відкрив кримінальне провадження.
- Бойові дії на фронті стали наймасштабнішими від 2018 року.
Реакція РНБО і Зеленського
- За словами головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, війська окупанта групами по трьох напрямках атакували спостережні позиції передових бригад. Вони хотіли їх захопити, тому це не було провокацією.
- Україна не застосовувала зброю першою. Після бою окупанти намагалися приховати свою поразку та звинуватити українську сторону у спробі нападу поблизу Золотого.
Президент заявив, що у п’яту річницю Дебальцівської трагедії бойовики влаштували цинічну провокацію. Бій поблизу Золотого – це спроба зірвати мирний процес на Донбасі. На брифінгу РНБО Володимир Зеленський запевнив, що провокація бойовиків не вплине на курс, яким іде Україна.
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