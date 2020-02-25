Чи потрібно Україні продовжувати розведення після бою біля Золотого: думка Данілова

Україна не може змінити курс на закінчення війни, однак тут не йде мова про здачу національних інтересів. Водночас розведення для української сторони має гуманітарне трактування.

Ціною завершення війни не може стати втрата територій і суверенітету, про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов сказав в інтерв’ю "Ліга.нет".

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"Ми не можемо змінити курс на закінчення війни. Це наша стратегія. … І те, що Володимир Олександрович докладає максимум зусиль для того, щоб ця війна закінчилася –це бажання абсолютної більшості українців", – заявив він.

Відповідаючи на запитання про розведення після спроби прориву бойовиків під Золотим, Данілов сказав, що українська сторона робить це чисто з гуманітарних міркувань.

Нам треба збільшити кількість коридорів з перетинання лінії розмежування. Те, що сьогодні майже заблокована Луганська область, немає ніякого автомобільного проходу – ускладнює життя нашим людям, яким ми повинні допомагати. Це наші українці,

– пояснив він.

Водночас Данілов наголосив, що "та сторона це розглядає тільки у військовій площині".

"Я розумію почуття наших хлопців, які проливали кров саме на цих ділянках, коли їм треба відійти на умовні 100-200 метрів. Але точно так само відходить і інша сторона. Більш того, на ділянках розведення у нас менше втрат", – сказав секретар РНБО.

Він наголосив, що "втрати на Донбасі треба припинити, "але мова не йде про здачу національних інтересів".

До теми. Розведення сил вже відбулось у районі Станиці Луганської, Золотого та Петрівського. Розведення ще на трьох ділянках погодили на зустрічі "нормандської четвірки" 9 грудня 2019 року, однак наразі визначилися лише із Гнутовим.



Де вже відбулося розведення військ на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

Бій поблизу Золотого: що треба знати

18 лютого окупаційні війська провели масштабну атаку позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Загинув 1 український воїн, 3 – отримали легкі поранення, а 2 – контуження. Втрати ворога: 4 – загинули, 6 – отримали поранення.

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Бій тривав приблизно від 5 ранку до 10:30. Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року, бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення.