Ще одна спроба наступу бойовиків на Донбасі: Бутусов розповів деталі

У ніч на 22 лютого штурмова група 4 мотострілецької бригади російських збройних сил спробувала атакувати опорний пункт ЗСУ. Українські захисники були готові до цього – і відбили наступ.

Проросійські бойовики намагались напасти на опорний пункт 1 батальйону 93 механізованої бригади поблизу висоти 195 у села Кримське на Бахмутській трасі. Про це написав головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов на своїй фейсбук-сторінці.

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Так, у цьому районі позиції сторін розділяє дорога і дистанція приблизно в 200 метрів. Окупанти скористались темрявою і зробили спробу перетнути Бахмутську трасу та потай зайти на опорник.

Однак чергова зміна була напоготові, найманців виявили в тепловізор (спасибі "Повернись живим"), після чого придушили вогнем стрілецької зброї. Противник біг, на дорозі в 70 метрах від наших позицій кинули одного свого пораненого,

– розповів Бутусов.

Згодом пораненого вдалося витягнути. В нього виявили документи: Лазарєв Андрій Олександрович, 27.05.2000 року народження, 1-й батальйон 4-ї бригади.

"Підрозділи цієї ж бригади атакували позиції на сусідній ділянці 72-ї бригади 18 лютого. У Лазарєва був при собі автомат АК-74, гранати, розвантаження російського виробництва. Оскільки йому не надали допомогу його товариші, він помер від втрати крові відразу після потрапляння в полон", – повідомляє журналіст.

Бутусов зазначив, що противник може продовжити атакуючі дії на даній ділянці в надії знайти вразливі місця в наших бойових порядках.

Зверніть увагу! Згідно з 52 статтею Статуту ООН українська сторона має право відповідати вогнем на всі провокації проросійських бойовиків.

18 лютого окупаційні війська провели масштабну атаку позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

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