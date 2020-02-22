Еще одна попытка наступления боевиков на Донбассе: Бутусов рассказал детали

В ночь на 22 февраля штурмовая группа 4 мотострелковой бригады российских вооруженных сил попыталась атаковать опорный пункт ВСУ. Украинские защитники были готовы к этому – и отбили наступление.

Пророссийские боевики пытались напасть на опорный пункт 1 батальона 93 механизированной бригады близ высоты 195 у деревни Крымское на Бахмутский трассе. Об этом рассказал главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов на своей фейсбук-странице.

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Так, в этом районе позиции сторон разделяет дорога и дистанция примерно в 200 метров. Оккупанты воспользовались темнотой и предприняли попытку пересечь Бахмутскую трассу и втайне зайти на опорник.

Однако дежурный караул был наготове, наемников обнаружили в тепловизор (спасибо "Вернись живым"), после чего подавили огнем стрелкового оружия. Противник бежал, на дороге в 70 метрах от наших позиций бросили одного своего раненого,

– рассказал Бутусов.

Позже раненого удалось вытащить. У него обнаружили документы: Лазарев Андрей Александрович, 27.05.2000 года рождения, 1-й батальон 4-й бригады.

"Подразделения этой же бригады атаковали позиции на соседнем участке 72-й бригады 18 февраля. В Лазарева был при себе автомат АК-74, гранаты, разгрузка российского производства. Поскольку ему не оказали помощь его товарищи, он умер от потери крови сразу после попадания в плен", – сообщает журналист.

Бутусов отметил, что противник может продолжить атакующие действия на данном участке в надежде найти уязвимые места в наших боевых порядках.

Обратите внимание! Согласно 52 статье Устава ООН украинская сторона имеет право отвечать огнем на все провокации пророссийских боевиков.

18 февраля оккупационные войска провели масштабную атаку позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный;

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