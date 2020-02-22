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      Під Золотим загинув Максим Хітайлов: що про нього відомо

      - Читать новость на русском
      Максим Хітайлов / Соцмережі

      В результаті наступу бойовиків під Золотим на Донбасі загинув один із наймолодших воїнів ЗСУ Максим Хітайлов. Хлопцеві було всього 22 роки. Він служив за контрактом і входив до 72-ї окремої механізованої бригади.

      Як розповів один із українських бійців у коментарі виданню "Обозреватель", під час сумнозвісного бою під Золотим Максим опинився на спостережному пункті. Разом із ним були й інші бійці, які у підсумку зазнали поранення.

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      "Проти наших бійців використали артилерію. Максим першим потрапив під вогонь. Решта хлопців, які були з ним на позиції, – поранені", – розповів воїн.

      7 жовтня 2019 року Максиму виповнилося 22 роки. Він був родом із села Вирішальне Полтавської області, тут зараз живуть його рідні. У школі, де навчався майбутній Герой, його пам'ятають досі, і вже знають про те, що трапилося. За словами директора закладу Олександра П'ятницького, всі – просто в шоці від цього.

      Максим навчався в нашій школі до 9 класу, а потім пішов у технікум у Миргороді. Він добре вчився, перемагав у різних конкурсах. Так, у 2013 році він був переможцем конкурсу "Кришталева сова" Міністерства освіти. Він займався спортом. І про нього – найкращі спогади,
      – зазначив він.

      Максим Хітайлов, Золоте, Донбас, загибель, втрати
      Максим Хітайлов був родом із Полтавщини

      У лютому 2017 року Максим закінчив Миргородський художньо-промисловий коледж Національного університету "Полтавська політехніка". За спеціальністю він – технолог. Тут він навіть перемагав у конкурсі на "найкращу кімнату" в гуртожитку.

      Після технікуму Максим вступив на будівельний факультет "Полтавської політехніки". Але, судячи з його резюме, паралельно шукав роботу.

      Тіло Максима Хітайлова бойовики передали 20 лютого. Відбулося це на лінії розмежування у межах Луганської області. Перше прощання з воїном пройшло 21 лютого в Полтаві. Поховати ж його мають 22 числа у рідному Вирішальному. У хлопця залишилися мати та брат.

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      Максим Хітайлов, Золоте, Донбас, загибель, втрати
      Максимові було всього 22 роки 

      Що відомо про загибель Максима Хітайлова

      Максим Хітайлов загинув Бій під Золотим під час нападу бойовиків поблизу Хутора Вільного 18 лютого. 22-річний військовий був гранатометником 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

      Щодо нападу бойовиків, то вони вранці 18 лютого атакували позиції українських військових поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого. Окупанти спробували просунутися через лінію розмежування, захопили спостережний пункт "Баня", проте бійці ЗСУ не відійшли зі своїх позицій.

      Українські військові зазнали втрат: 1 боєць загинув, ще 4 зазнали поранень і травм. Не обійшлося без жертв і у лавах окупантів – 4 загиблих і 6 поранених.

      пама ОРДЛО карта окупованого Донбасу
      Мапа окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      21 лютого
      Теги: Новини Полтави Збройні сили України Жертви Втрати Бій біля Золотого Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України
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