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      Бойовики повернули Україні тіло військового Хітайлова, вбитого на Луганщині

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      Тіло Максима Хітайлова повернули Україні / 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

      Проросійські бойовики 20 лютого передали українським військовим тіло загиблого військовослужбовця Максима Хітайлова, вбитого 18 лютого під час бойового зіткнення на Луганщині

      "На лінії розмежування в межах Луганської області відбулася передача тіла загиблого в результаті бойового зіткнення 18.02.2020 року захисника Вітчизни, солдата Хітайлова Максима Євгеновича 1997 року народження", – розповів агентству Інтерфакс-Україна представник України в робочій групі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Геннадій Кузнєцов.

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      Прощання з Хітайловим заплановане на 22 лютого в селі Вирішальне Лохвицького району на Полтавщині.

      Бойовики також передали Україні останки, можливо, військовослужбовця ЗСУ, який загинув під час бойових дій в районі Луганського аеропорту ще в 2014 році.

      Кузнєцов зазначив, що повернення тіла та останків є результатом "активного діалогу сторін у межах робочої групи з гуманітарних питань ТКГ і відновлення переговорного процесу у частині пошуку зниклих безвісти".

      Представник України в ТКГ також сподівається, що проведення відповідних експертних процедур дозволить отримати "нехай і дуже важку, але істину щодо особи, яку розшукують рідні".

      Що відомо про загибель Максима Хітайлова

      Максим Хітайлов загинув під час нападу бойовиків поблизу Хутора Вільного 18 лютого. 22-річний військовий був гранатометником 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

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      Щодо нападу бойовиків, то вони вранці 18 лютого атакували позиції українських військових поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого. Окупанти спробували просунутися через лінію розмежування, захопили спостережний пункт "Баня", проте бійці ЗСУ не відійшли зі своїх позицій.

      Українські військові зазнали втрат: 1 боєць загинув, ще 4 зазнали поранень і травм.

      пама ОРДЛО карта окупованого Донбасу
      Мапа окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Проросійські бойовики Жертви Бій біля Золотого Війна на Донбасі Новини України
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