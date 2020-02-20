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      Боевики вернули Украине тело военного Хитайлова, убитого на Луганщине

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      Тело Максима Хитайлова вернули Украине / 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

      Пророссийские боевики 20 февраля передали украинским военным тело погибшего военнослужащего Максима Хитайлова, убитого 18 февраля во время боевого столкновения на Луганщине.

      "На линии разграничения в пределах Луганской области состоялась передача тела погибшего в результате боевого столкновения 18.02.2020 года защитника Отечества, солдата Хитайлова Максима Евгеньевича 1997 года рождения", – рассказал агентству Интерфакс-Украина представитель Украины в рабочей группе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Геннадий Кузнецов.

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      Прощание с Хитайловым запланировано на 22 февраля в селе Выришальное Лохвицкого района на Полтавщине.

      Боевики также передали Украине останки, возможно, военнослужащего ВСУ, который погиб во время боевых действий в районе Луганского аэропорта еще в 2014 году.

      Кузнецов отметил, что возвращение тела и останков является результатом "активного диалога сторон в рамках рабочей группы по гуманитарным вопросам ТКГ и возобновления переговорного процесса в части поиска пропавших без вести".

      Представитель Украины в ТКГ также надеется, что проведение соответствующих экспертных процедур позволит получить "пусть и очень тяжелую, но истину относительно лица, которое разыскивают родные".

      Что известно о гибели Максима Хитайлова

      Максим Хитайлов погиб во время нападения боевиков вблизи Хутора Вольного 18 февраля. 22-летний военный был гранатометчиком 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

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      Что касается нападения боевиков, то они утром 18 февраля атаковали позиции украинских военных возле Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного, который находится вблизи Золотого. Оккупанты попытались продвинуться через линию разграничения, захватили наблюдательный пункт "Баня", однако бойцы ВСУ не отошли со своих позиций.

      Украинские военные понесли потери: 1 боец погиб, еще 4 получили ранения и травмы.

      пама ОРДЛО карта окупованого Донбасу
      Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Бой возле Золотого
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