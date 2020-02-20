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      Вокруг только выжженная земля: как выглядит место смертельного боя на Донбассе – видео

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      Ситуация на участке, который обстреливали боевики у Попасной / Скриншот с видео

      Масштабный бой у Золотого состоялся утром 18 февраля и длился более 5 часов. Оккупанты пошли в наступление и намеревались захватить украинские наблюдательные пункты. Бой проходил на участке между Желобком и Березовкой, Новотошковским.

      Тем временем военные показали, как сейчас выглядит участок вблизи Попасной, где тоже стреляли русские оккупанты. Соответствующее видео обнародовали в штабе ООС.

      Актуально: Адский бой под Золотым на Донбассе: как реагирует мир

      Земля выгорела от разрывов (снарядов – 24 канал), хотя и мерзлой была. Вот обломки, еще даже краска осталась,
      – комментирует ситуацию на участке один из военных.

      Во время обстрела оккупанты перебили почти 400 метров линий электропитания. Была обесточена местная больница.

      "На месте, где я сейчас стою, попал артиллерийский снаряд, здесь было дерево. От него остались только корни... Это была скоординированная операция оккупантов в районе Попасной – Орехово – Новолуганское – Новотошковское. Это был довольно широкий участок фронта", – рассказал другой военный Роман.

      Как выглядит участок фронта, где проходил масштабный бой ВСУ и оккупантов: видео

      Что известно о бое у Золотого: коротко

      • Он состоялся утром 18 февраля и длился более 5 часов.
      • Как сообщают военные, оккупанты начали бить из артиллерии, минометов, гранатометов и танка, а вместе с ними диверсионные подразделения пытались прорваться на подконтрольный Украине участок. Во время боя была сбита камера на одном из наблюдательных пунктов.
      • Бой проходил на линии, граничащей с такими населенными пунктами: Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный.
      • На эту атаку украинские защитники дали достойный отпор. Однако потери есть с обеих сторон. Со стороны украинских военных – 1 погибший и 5 раненых. Со стороны боевиков – 4 погибших, 6 раненых.
      • Это – самый масштабный бой на Донбассе с 2018 года.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Бой возле Золотого Война на Донбассе
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