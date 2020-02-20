Вокруг только выжженная земля: как выглядит место смертельного боя на Донбассе – видео

Масштабный бой у Золотого состоялся утром 18 февраля и длился более 5 часов. Оккупанты пошли в наступление и намеревались захватить украинские наблюдательные пункты. Бой проходил на участке между Желобком и Березовкой, Новотошковским.

Тем временем военные показали, как сейчас выглядит участок вблизи Попасной, где тоже стреляли русские оккупанты. Соответствующее видео обнародовали в штабе ООС.

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Земля выгорела от разрывов (снарядов – 24 канал), хотя и мерзлой была. Вот обломки, еще даже краска осталась,

– комментирует ситуацию на участке один из военных.

Во время обстрела оккупанты перебили почти 400 метров линий электропитания. Была обесточена местная больница.

"На месте, где я сейчас стою, попал артиллерийский снаряд, здесь было дерево. От него остались только корни... Это была скоординированная операция оккупантов в районе Попасной – Орехово – Новолуганское – Новотошковское. Это был довольно широкий участок фронта", – рассказал другой военный Роман.

Как выглядит участок фронта, где проходил масштабный бой ВСУ и оккупантов: видео

Что известно о бое у Золотого: коротко