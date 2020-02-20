Вокруг только выжженная земля: как выглядит место смертельного боя на Донбассе – видео
Масштабный бой у Золотого состоялся утром 18 февраля и длился более 5 часов. Оккупанты пошли в наступление и намеревались захватить украинские наблюдательные пункты. Бой проходил на участке между Желобком и Березовкой, Новотошковским.
Тем временем военные показали, как сейчас выглядит участок вблизи Попасной, где тоже стреляли русские оккупанты. Соответствующее видео обнародовали в штабе ООС.
Актуально: Адский бой под Золотым на Донбассе: как реагирует мир
Земля выгорела от разрывов (снарядов – 24 канал), хотя и мерзлой была. Вот обломки, еще даже краска осталась,
– комментирует ситуацию на участке один из военных.
Во время обстрела оккупанты перебили почти 400 метров линий электропитания. Была обесточена местная больница.
"На месте, где я сейчас стою, попал артиллерийский снаряд, здесь было дерево. От него остались только корни... Это была скоординированная операция оккупантов в районе Попасной – Орехово – Новолуганское – Новотошковское. Это был довольно широкий участок фронта", – рассказал другой военный Роман.
Как выглядит участок фронта, где проходил масштабный бой ВСУ и оккупантов: видео
Что известно о бое у Золотого: коротко
- Он состоялся утром 18 февраля и длился более 5 часов.
- Как сообщают военные, оккупанты начали бить из артиллерии, минометов, гранатометов и танка, а вместе с ними диверсионные подразделения пытались прорваться на подконтрольный Украине участок. Во время боя была сбита камера на одном из наблюдательных пунктов.
- Бой проходил на линии, граничащей с такими населенными пунктами: Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный.
- На эту атаку украинские защитники дали достойный отпор. Однако потери есть с обеих сторон. Со стороны украинских военных – 1 погибший и 5 раненых. Со стороны боевиков – 4 погибших, 6 раненых.
- Это – самый масштабный бой на Донбассе с 2018 года.