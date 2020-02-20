Навколо лише випалена земля: як виглядає місце смертельного бою на Донбасі – відео

Масштабний бій біля Золотого відбувся вранці 18 лютого та тривав понад 5 годин. Окупанти пішли у наступ та мали намір захопити українські спостережні пункти. Бій відбувався на ділянці на ділянці між Жолобком та Березівкою, Новотошківським.

Тим часом військові показали, як зараз виглядає ділянка поблизу Попасної, де теж стріляли російські окупанти. Відповідне відео оприлюднили у штабі ООС.

Актуально: Пекельний бій під Золотим на Донбасі: як реагує світ

Земля вигоріла від розривів (снарядів – 24 канал) хоч і мерзлою була. Ось уламки, ще навіть фарба залишилась,

– коментує ситуацію на ділянці один із військових.

Під час обстрілу окупанти перебили майже 400 метрів ліній електроживлення. Була знеструмлена місцева лікарня.

"На місці, де я зараз стою, влучив артилерійський снаряд, тут було дерево. Від нього залишились лише корені… Це була скоординована операція окупантів у районі Попасної – Оріхового – Новолуганського – Новотошківського. Це була досить таки широка ділянка фронту", – розповів інший військовий Роман.

Як виглядає ділянка фронту, де відбувався масштабний бій ЗСУ та окупантів: відео

Що відомо про бій біля Золотого: коротко