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      ПОВЕРНЕННЯ УКРАЇНЦІВ З КИТАЮ БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ КОРОНАВІРУС 2020
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      Навколо лише випалена земля: як виглядає місце смертельного бою на Донбасі – відео

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      Ситуація на ділянці, яку обстрілювали бойовики, біля Попасної / скріншот із відео

      Масштабний бій біля Золотого відбувся вранці 18 лютого та тривав понад 5 годин. Окупанти пішли у наступ та мали намір захопити українські спостережні пункти. Бій відбувався на ділянці на ділянці між Жолобком та Березівкою, Новотошківським.

      Тим часом військові показали, як зараз виглядає ділянка поблизу Попасної, де теж стріляли російські окупанти. Відповідне відео оприлюднили у штабі ООС.

      Актуально: Пекельний бій під Золотим на Донбасі: як реагує світ

      Земля вигоріла від розривів (снарядів – 24 канал) хоч і мерзлою була. Ось уламки, ще навіть фарба залишилась,
      – коментує ситуацію на ділянці один із військових.

      Під час обстрілу окупанти перебили майже 400 метрів ліній електроживлення. Була знеструмлена місцева лікарня.

      "На місці, де я зараз стою, влучив артилерійський снаряд, тут було дерево. Від нього залишились лише корені… Це була скоординована операція окупантів у районі Попасної – Оріхового – Новолуганського – Новотошківського. Це була досить таки широка ділянка фронту", – розповів інший військовий Роман.

      Як виглядає ділянка фронту, де відбувався масштабний бій ЗСУ та окупантів: відео

      Що відомо про бій біля Золотого: коротко

      • Він відбувся вранці 18 лютого та тривав понад 5 годин.
      • Як повідомляють військові, окупанти почали гатити з артилерії, мінометів, гранатометів і танка, а водночас диверсійні підрозділи намагалися прорватися на підконтрольну Україні ділянку. Під час бою була збита камера на одному зі спостережних пунктів.
      • Бій відбувався на лінії, що межує з такими населеними пунктами: Новотошківське, Оріхове, Кримське та Хутір Вільний.
      • На цю атаку українські оборонці дали гідну відсіч. Однак втрати є з обох сторін. З боку українських військових – 1 загиблий і 5 поранених. З боку бойовиків – 4 загиблих, 6 поранених.
      • Це – наймасштабніший бій на Донбасі від 2018 року.
      Вода в Крим: як її нестача впливає на окупацію півострова
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Бій біля Золотого Війна на Донбасі Новини України
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