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      Пекельний бій під Золотим на Донбасі: як реагує світ

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      Світ засудив бойовиків за жорсткий бій проти ЗСУ біля Золотого / mil.gov.ua

      Підконтрольні Росії бойовики вночі 18 лютого влаштували жорсткий бій проти українських військових біля Золотого на Донбасі. На жаль, загинув один боєць ЗСУ, ще 5 отримали травми. Країни Балтії та США різко засудили агресивну поведінку окупантів і закликали Росію вплинути на своїх найманців, аби ті дотримувалися мінських домовленостей.

      Що відомо про бій під Золотим

      Проросійські бойовики почали атаку проти підрозділів Об’єднаних сил о 5 годині ранку 18 лютого. Вони 56 разів обстріляли позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Бій тривав понад 5 годин – до 10:30.

      Важливо: Бойовики атакували українські позиції біля Золотого: все, що відомо

      Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року. Російські найманці намагалися прорватися через лінію зіткнення, проте українські військові гідно втримали наші позиції.

      окуповані райони Донбасу, війна на Донбасі
      Окуповані райони Донбасу / карта 24 каналу

      На жаль, під час бою Україна зазнала важких втрат: 1 військовий загинув, 3 отримали поранення, ще 2 – контузію. Не обійшлося без жертв і в лавах окупантів: 4 загиблих, 6 поранених.

      Через загострення на Донбасі президент Володимир Зеленський провів нараду в РНБО. Він наголосив, що ця атака під Золотим є цинічною провокацією з боку окупантів у п’яту річницю Дебальцівської трагедії. Бій на передовій – це спроба зірвати мирний процес на Донбасі. Також Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом обстрілу з боку бойовиків.

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      Реакція світу

      Країни Балтії

      Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс одним з перших відреагував на загострення на Донбасі. Дипломат стурбований "свіжою воєнною ескалацією та наступальними спробами проросійських сил поблизу Золотого". Тому він закликав припинити обстріли.

      Імплементація мінських угод є неможливою без припинення вогню,
      – наголосив Лінкявічюс.

       

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      Президентка Естонії Керсті Кальюлайд закликала світову спільноту відреагувати на атаку проросійських бойовиків та підтримати Київ після загострення ситуації на Донбасі. Вона відзначила, що війна триває не просто в Україні, а в центрі Європи.

      Сьогоднішні атаки підтримуваних Росією сил на Сході України порушують мінські угоди і повинні бути засуджені міжнародним співтовариством. Україна веде гарячу війну в центрі Європи. Війну цінностей і принципів. Ми повинні бути єдині з Україною,
      – наголосила Кальюлайд.

       

      Посольство США

       

       

       

       

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Литва НАТО Естонія Євросоюз Новини США Проросійські бойовики Новини Росії Україна – Росія Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Бій біля Золотого Новини України Новини політики
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