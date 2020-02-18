Пекельний бій під Золотим на Донбасі: як реагує світ

Підконтрольні Росії бойовики вночі 18 лютого влаштували жорсткий бій проти українських військових біля Золотого на Донбасі. На жаль, загинув один боєць ЗСУ, ще 5 отримали травми. Країни Балтії та США різко засудили агресивну поведінку окупантів і закликали Росію вплинути на своїх найманців, аби ті дотримувалися мінських домовленостей.

Що відомо про бій під Золотим

Проросійські бойовики почали атаку проти підрозділів Об’єднаних сил о 5 годині ранку 18 лютого. Вони 56 разів обстріляли позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Бій тривав понад 5 годин – до 10:30.

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Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року. Російські найманці намагалися прорватися через лінію зіткнення, проте українські військові гідно втримали наші позиції.



Окуповані райони Донбасу / карта 24 каналу

На жаль, під час бою Україна зазнала важких втрат: 1 військовий загинув, 3 отримали поранення, ще 2 – контузію. Не обійшлося без жертв і в лавах окупантів: 4 загиблих, 6 поранених.

Через загострення на Донбасі президент Володимир Зеленський провів нараду в РНБО. Він наголосив, що ця атака під Золотим є цинічною провокацією з боку окупантів у п’яту річницю Дебальцівської трагедії. Бій на передовій – це спроба зірвати мирний процес на Донбасі. Також Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом обстрілу з боку бойовиків.

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Реакція світу

Країни Балтії

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс одним з перших відреагував на загострення на Донбасі. Дипломат стурбований "свіжою воєнною ескалацією та наступальними спробами проросійських сил поблизу Золотого". Тому він закликав припинити обстріли.

Імплементація мінських угод є неможливою без припинення вогню,

– наголосив Лінкявічюс.

Deeply concerned about the fresh military escalation and offensive attempts by Russian-backed forces near Zolote this morning. Minsk implementation impossible without a ceasefire. @VPrystaiko @MFA_Ukraine — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) February 18, 2020

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Президентка Естонії Керсті Кальюлайд закликала світову спільноту відреагувати на атаку проросійських бойовиків та підтримати Київ після загострення ситуації на Донбасі. Вона відзначила, що війна триває не просто в Україні, а в центрі Європи.

Сьогоднішні атаки підтримуваних Росією сил на Сході України порушують мінські угоди і повинні бути засуджені міжнародним співтовариством. Україна веде гарячу війну в центрі Європи. Війну цінностей і принципів. Ми повинні бути єдині з Україною,

– наголосила Кальюлайд.

Today’s attacks by Russian-backed forces in Eastern Ukraine violate the Minsk Agreements and have to be condemned by the international community. Ukraine is fighting a hot war in the middle of Europe. A war of values and principles. We need to stand united with Ukraine. — Kersti Kaljulaid (@KerstiKaljulaid) February 18, 2020

Посольство США