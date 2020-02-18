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      Робимо все, аби закінчити цю війну, – Єрмак про пекельний бій на Донбасі

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      Єрмак прокоментував важкий бій біля Золотого на Донбасі / liga.net

      Проросійські бойовики влаштували пекельну атаку по українських позиціях в районі Золотого. Особливим цинізмом з їх сторони є те, що вони почали бій 18 лютого – у 5 річницю Дебальцівської трагедії. Українська сторона засуджує поведінку російських найманців і продовжує робити усе, аби війна на Донбасі закінчилась.

      Таку заяву зробив голова Офісу Президента Андрій Єрмак на своїй фейсбук-сторінці. Він нагадав, що через бій під Золотим президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО, на якому обговорили подальші кроки України.

      Важливо: Бойовики атакували українські позиції біля Золотого: все, що відомо

      Всім, хто "розганяє" зраду, я хотів би сказати наступне: у нас в країні йде війна, вона не припиняється. Те, що ця атака відбулась в п'яту річницю Дебальцівської трагедії – особливий цинізм. Але саме тому ми сьогодні робимо все для того, щоб цю війну закінчити. Щоб зранку не приходили такі новини, щоб наші воїни повернулись до своїх родин живими,
      – наголосив Єрмак.

      Голова ОПУ висловив співчуття родині загиблого під Золотим військового. Він додав, що Україна прагне миру, але водночас продовжує збільшувати фінансування на армію та працює над підвищенням її обороноздатності.

      "Ми йдемо шляхом переговорів, але водночас і шляхом внутрішнього посилення: наша армія готова відповідати на подібні атаки, і давати гідну відсіч агресору. Тримаймось разом!", – підсумувів чиновник.

       

      Що відомо про пекельний бій біля Золотого:

      • Підконтрольні Росії бойовики атакували підрозділи Об’єднаних сил о 5 годині ранку 18 лютого. Бій тривав понад 5 годин – до 10:30.
      • Це перший такий пекельний бій на фронті з 2018 року. Окупанти намагалися прорватися через лінію зіткнення, проте військові ЗСУ втримали наші позиції.
      • Під час бою Україна зазнала важких втрат: 1 військовий загинув, 3 отримали поранення, ще 2 – контузію.
      • Серед окупантів жертв більше: 4 загиблих, 6 поранених.
      • Через загострення на Донбасі президент провів нараду в РНБО. Зеленський наголосив, що ця атака під Золотим є цинічною провокацією з боку бойовиків у п’яту річницю Дебальцівської трагедії. Бій на передовій – це спроба зірвати мирний процес на Донбасі.
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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Жертви Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Офіс Президента Президент України Андрій Єрмак Ситуація у Золотому Війна на Донбасі Новини України Новини політики
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