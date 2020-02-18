Робимо все, аби закінчити цю війну, – Єрмак про пекельний бій на Донбасі

Проросійські бойовики влаштували пекельну атаку по українських позиціях в районі Золотого. Особливим цинізмом з їх сторони є те, що вони почали бій 18 лютого – у 5 річницю Дебальцівської трагедії. Українська сторона засуджує поведінку російських найманців і продовжує робити усе, аби війна на Донбасі закінчилась.

Таку заяву зробив голова Офісу Президента Андрій Єрмак на своїй фейсбук-сторінці. Він нагадав, що через бій під Золотим президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО, на якому обговорили подальші кроки України.

Важливо: Бойовики атакували українські позиції біля Золотого: все, що відомо

Всім, хто "розганяє" зраду, я хотів би сказати наступне: у нас в країні йде війна, вона не припиняється. Те, що ця атака відбулась в п'яту річницю Дебальцівської трагедії – особливий цинізм. Але саме тому ми сьогодні робимо все для того, щоб цю війну закінчити. Щоб зранку не приходили такі новини, щоб наші воїни повернулись до своїх родин живими,

– наголосив Єрмак.

Голова ОПУ висловив співчуття родині загиблого під Золотим військового. Він додав, що Україна прагне миру, але водночас продовжує збільшувати фінансування на армію та працює над підвищенням її обороноздатності.

"Ми йдемо шляхом переговорів, але водночас і шляхом внутрішнього посилення: наша армія готова відповідати на подібні атаки, і давати гідну відсіч агресору. Тримаймось разом!", – підсумувів чиновник.

Що відомо про пекельний бій біля Золотого: