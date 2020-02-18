Делаем все, чтобы закончить эту войну, – Ермак про горячий бой на Донбассе

Пророссийские боевики устроили сильную атаку по украинским позициям в районе Золотого. Особым цинизмом с их стороны является то, что они начали бой 18 февраля – в 5 годовщину Дебальцевской трагедии. Украинская сторона осуждает поведение российских наемников и продолжает делать все, чтобы война на Донбассе закончилась.

Такое заявление сделал председатель Офиса Президента Андрей Ермак на своей фейсбук-странице. Он напомнил, что по бою под Золотым президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором обсудили дальнейшие шаги Украины.

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Всем, кто "разгоняет" измену, я хотел бы сказать следующее: у нас в стране идет война, она не прекращается. То, что эта атака состоялась в пятую годовщину Дебальцевской трагедии – особый цинизм. Но именно поэтому мы сегодня делаем все для того, чтобы эту войну закончить. Чтобы утром не приходили такие новости, чтобы наши воины вернулись к своим семьям живыми,

– отметил Ермак.

Председатель ОПУ выразил соболезнования семье погибшего под Золотым военного. Он добавил, что Украина хочет мира, но одновременно продолжает увеличивать финансирование на армию и работает над повышением ее обороноспособности.

"Мы идем путем переговоров, но одновременно и путем внутреннего усиления: наша армия готова отвечать на подобные атаки и давать достойный отпор агрессору. Держаться вместе!" – подытожил чиновник.

Что известно про сложный бой возле Золотого: