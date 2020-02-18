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      Делаем все, чтобы закончить эту войну, – Ермак про горячий бой на Донбассе

      14 Читати новину українською
      Ермак прокомментировал тяжелый бой у Золотого на Донбассе / liga.net

      Пророссийские боевики устроили сильную атаку по украинским позициям в районе Золотого. Особым цинизмом с их стороны является то, что они начали бой 18 февраля – в 5 годовщину Дебальцевской трагедии. Украинская сторона осуждает поведение российских наемников и продолжает делать все, чтобы война на Донбассе закончилась.

      Такое заявление сделал председатель Офиса Президента Андрей Ермак на своей фейсбук-странице. Он напомнил, что по бою под Золотым президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором обсудили дальнейшие шаги Украины.

      Важно: Боевики атаковали украинские позиции у Золотого: все, что известно

      Всем, кто "разгоняет" измену, я хотел бы сказать следующее: у нас в стране идет война, она не прекращается. То, что эта атака состоялась в пятую годовщину Дебальцевской трагедии – особый цинизм. Но именно поэтому мы сегодня делаем все для того, чтобы эту войну закончить. Чтобы утром не приходили такие новости, чтобы наши воины вернулись к своим семьям живыми,
      – отметил Ермак.

      Председатель ОПУ выразил соболезнования семье погибшего под Золотым военного. Он добавил, что Украина хочет мира, но одновременно продолжает увеличивать финансирование на армию и работает над повышением ее обороноспособности.

      "Мы идем путем переговоров, но одновременно и путем внутреннего усиления: наша армия готова отвечать на подобные атаки и давать достойный отпор агрессору. Держаться вместе!" – подытожил чиновник.

      Что известно про сложный бой возле Золотого:

      • Подконтрольные России боевики атаковали подразделения Объединенных сил в 5 часов утра 18 февраля. Бой продолжался более 5 часов – до 10:30.
      • Это первый сильный бой на фронте с 2018 года. Оккупанты пытались прорваться через линию соприкосновения, однако военные ВСУ удержали наши позиции.
      • Во время боя Украина понесла тяжелые потери: 1 военный погиб, 3 получили ранения, еще 2 – контузию.
      • Среди оккупантов жертв больше: 4 погибших, 6 раненых.
      • Из-за обострения на Донбассе президент провел совещание в СНБО. Зеленский отметил, что эта атака под Золотым является циничной провокацией со стороны боевиков в пятую годовщину Дебальцевской трагедии. Бой на передовой – это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе.
      Боевики атаковали украинские позиции у Золотого: все, что известно
      сегодня
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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Жертвы Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Офіс Президента Президент Украины Андрей Ермак Ситуация в Золотом Война на Донбассе Новости Украины Новости политики
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