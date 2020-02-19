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      У Німеччині заявили, що бій поблизу Золотого треба розслідувати

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      У Німеччині відреагували на бій поблизу Золотого / mil.gov.ua

      Німеччина засудила ескалацію насильства на Донбасі. Уряд закликає до дотримання режиму припинення вогню та реалізації мінських угод.

      Речниця уряду Німеччини Ульріке Деммер заявила, що останній збройний інцидент на Донбасі має розслідувати незалежна інстанція, повідомляє DW.

      Важливо: З початку року на Донбасі загинули 13 військових: поіменний список

      При цьому місія ОБСЄ має отримати безперешкодний доступ до розслідування.

      Ульріке Деммер не відповіла на запитання, чи відбудеться весною у Берліні наступний саміт у нормандському форматі, як планувалося раніше.

      Довідка. Лідери України, Німеччини, Франції та Росії 9 грудня домовилися про наступну зустріч у нормандському форматі через 4 місяці – у квітні. Однак останнім часом в уряді все частіше говорять, що саміт можуть перенести.

      Зауважимо, що НАТО та країни ЄС також засудили агресивну поведінку окупантів і закликали Росію вплинути на своїх найманців, аби ті дотримувалися мінських домовленостей. Тим часом у Росії вдають, що нічого не знали про плани бойовиків.

      Масштабний бій поблизу Золотого: короткі факти

      • 18 лютого окупаційні війська провели масштабну атаку позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний;
      • Загинув 1 український воїн, 3 – отримали легкі поранення, а 2 – контуження;
      • Втрати ворога: 4 – загинули, 6 – отримали поранення;
      • Бій тривав приблизно від 5 ранку до 10.30;
      • Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року;
      • Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення.

      Бойовики атакували позиції біля Золотого: дивіться відео

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Жертви Бій біля Золотого Окуповані території Проросійські бойовики Новини Луганська Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України Новини політики
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