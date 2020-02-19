В Германии заявили, что бой возле Золотого надо расследовать
Германия осудила эскалацию насилия на Донбассе. Правительство призывает к соблюдению режима прекращения огня и реализации минских соглашений.
Пресс-секретарь правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что последний вооруженный инцидент на Донбассе должна расследовать независимая инстанция, сообщает DW.
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При этом миссия ОБСЕ должна получить беспрепятственный доступ к расследованию.
Ульрике Деммер не ответила на вопрос, состоится ли весной в Берлине следующий саммит в нормандском формате, как планировалось ранее.
Справка. Лидеры Украины, Германии, Франции и России 9 декабря договорились о следующей встрече в нормандском формате через 4 месяца – в апреле. Однако в последнее время в правительстве все чаще говорят, что саммит могут перенести.
Заметим, что НАТО и страны ЕС также осудили агрессивное поведение оккупантов и призвали Россию повлиять на своих наемников, чтобы те соблюдали минские договоренности. Между тем в России делают вид, что ничего не знали о планах боевиков.
Масштабный бой возле Золотого: короткие факты
- 18 февраля оккупационные войска провели масштабную атаку позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный.
- Погиб 1 украинский воин, 3 – получили легкие ранения, а 2 – контузии.
- Потери врага: 4 – погибли, 6 – получили ранения.
- Бой длился примерно с 5 утра до 10.30.
- Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года.
- Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения.
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