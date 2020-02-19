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      В Германии заявили, что бой возле Золотого надо расследовать

      - Читати новину українською
      В Германии отреагировали на бой возле Золотого / mil.gov.ua

      Германия осудила эскалацию насилия на Донбассе. Правительство призывает к соблюдению режима прекращения огня и реализации минских соглашений.

      Пресс-секретарь правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что последний вооруженный инцидент на Донбассе должна расследовать независимая инстанция, сообщает DW.

      Важно: С начала года на Донбассе погибли 13 военных: поименный список

      При этом миссия ОБСЕ должна получить беспрепятственный доступ к расследованию.

      Ульрике Деммер не ответила на вопрос, состоится ли весной в Берлине следующий саммит в нормандском формате, как планировалось ранее.

      Справка. Лидеры Украины, Германии, Франции и России 9 декабря договорились о следующей встрече в нормандском формате через 4 месяца – в апреле. Однако в последнее время в правительстве все чаще говорят, что саммит могут перенести.

      Заметим, что НАТО и страны ЕС также осудили агрессивное поведение оккупантов и призвали Россию повлиять на своих наемников, чтобы те соблюдали минские договоренности. Между тем в России делают вид, что ничего не знали о планах боевиков.

      Масштабный бой возле Золотого: короткие факты

      • 18 февраля оккупационные войска провели масштабную атаку позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный.
      • Погиб 1 украинский воин, 3 – получили легкие ранения, а 2 – контузии.
      • Потери врага: 4 – погибли, 6 – получили ранения.
      • Бой длился примерно с 5 утра до 10.30.
      • Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года.
      • Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения.

      Боевики атаковали позиции возле Золотого: смотрите видео​

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Жертвы Бой возле Золотого Оккупированные территории Пророссийские боевики Новости Луганска Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины Новости политики
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