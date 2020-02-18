Смертельный бой возле Золотого: в России отреагировали на атаку своих наемников
Утром 18 февраля российские наемники на Донбассе нагло атаковали позиции ВСУ. Смертельный бой произошел возле Новотошковского, Орехово, Крымского и Хутора Свободного. Это первая такая масштабная атака оккупантов от 2018 года. Во время нее погиб украинский защитник, еще 4 получили ранения. Между тем, в России делают вид, что ничего не знали о планах боевиков.
Так, в Кремле заявляют, что пока пытаются "прояснить ситуацию". В то же время, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что в России знают о жертвах с обеих сторон, поэтому Кремль "выражает соболезнования". Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает ТАСС.
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Надеемся, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего, перед тем, как делать любые выводы,
– отметил Песков.
Он добавил: никакими деталями относительно столкновения и информацией, о том, что их могло спровоцировать, Кремль не владеет.
Впрочем, российские СМИ активно пишут о том, что атаку на линии соприкосновения начали украинские военные. Они ссылаются на "народную милицию" так называемой ЛНР.
Масштабный бой возле Золотого: что известно
- Оккупационные войска атаковали подразделения Объединенных сил утром 18 февраля.
- На линии огня оказались населенные пункты Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Свободный.
- Бой длился более 5 часов – с 5 утра до 10:30.
- Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года. Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения.
- Потери с украинской стороны: 1 погибший военный и 4 раненых.
Карта оккупированных территорий на Донбассе/ инфографика 24 канала