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      Смертельний бій біля Золотого: у Росії відреагували на атаку своїх найманців

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      У Кремлі відреагували на бій під Золотим / Getty images

      Вранці 18 лютого російські найманці на Донбасі зухвало атакували позиції ЗСУ. Смертельний бій відбувся біля Новотошківського, Оріхового, Кримського та Хутора Вільного. Це перша така масштабна атака окупантів від 2018 року. Під час неї загинув український оборонець, ще 4 отримали поранення. Тим часом у Росії вдають, що нічого не знали про плани бойовиків.

      Так, у Кремлі заявляють, що поки намагаються "прояснити ситуацію". Водночас, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков уточнив, що в Росії знають про жертви з обох сторін, тому Кремль "висловлює співчуття". Про це він заявив у коментарі журналістам, передає ТАСС.

      Детальніше: Бойовики атакували українські позиції біля Золотого: все, що відомо

      Сподіваємося, що найближчим часом вдасться прояснити деталі події, перед тим, як робити будь-які висновки,
      – зауважив Пєсков.

      Він додав: жодними деталями щодо зіткнення та інформацією, про те, що їх могло спровокувати, Кремль не володіє.

      Втім, російські ЗМІ активно пишуть про те, що атаку на лінії зіткнення розпочали українські військові. Вони посилаються на "народну міліцію" так званої ЛНР.

      Масштабний бій біля Золотого: що відомо

      • Окупаційні війська атакували підрозділи Об’єднаних сил вранці 18 лютого.
      • На лінії вогню опинилися населені пункти Новотошківське, Оріхове, Кримське та Хутір Вільний.
      • Бій тривав понад 5 годин – від 5 ранку до 10:30.
      • Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року. Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення.
      • Втрати з українського боку: 1 загиблий військовий та 4 поранених.


      Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Війна на Донбасі Проросійські бойовики Бій біля Золотого Жертви Новини України Російська пропаганда Новини Росії
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