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      Адский бой под Золотым на Донбассе: как реагирует мир

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      Світ засудив бойовиків за жорсткий бій проти ЗСУ біля Золотого / mil.gov.ua

      Подконтрольные России боевики ночью 18 февраля устроили жесткий бой против украинских военных возле Золотого на Донбассе. К сожалению, погиб один боец ВСУ, еще 5 получили травмы. Страны Балтии и США резко осудили агрессивное поведение оккупантов и призвали Россию повлиять на своих наемников, чтобы те придерживались минских договоренностей.

      Что известно о бое под Золотым

      Пророссийские боевики начали атаку против подразделений Объединенных сил в 5 часов утра 18 февраля. Они 56 раз обстреляли позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Новотошкивське, Орехово, Крымское, Хутор Вильный. Бой длился более 5 часов – до 10:30.

      Важно: Боевики атаковали украинские позиции возле Золотого: все, что известно

      Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года. Российские наемники пытались прорваться через линию столкновения, однако украинские военные достойно удержали наши позиции.

      окуповані райони Донбасу, війна на Донбасі
      Оккупированные районы Донбасса / карта 24 канала

      К сожалению, во время боя Украина понесла тяжелые потери: 1 военный погиб, 3 получили ранения, еще 2 – контузию. Не обошлось без жертв и в рядах оккупантов: 4 погибших, 6 раненых.

      Из-за обострения на Донбассе президент Владимир Зеленский провел совещание в СНБО. Он подчеркнул, что эта атака под Золотым является циничной провокацией со стороны оккупантов в пятую годовщину Дебальцевской трагедии. Бой на передовой – это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе. Также Офис Генпрокурора открыл уголовное производство по факту обстрела со стороны боевиков.

      К теме: Делаем все, чтобы закончить эту войну, – Ермак про адский бой на Донбассе

      Реакция мира

      Страны Балтии

      Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс одним из первых отреагировал на обострение на Донбассе. Дипломат обеспокоен "свежей военной эскалацией и наступательными попытками пророссийских сил вблизи Золотого". Поэтому он призвал прекратить обстрелы.

      Имплементация минских соглашений невозможна без прекращения огня,
      – подчеркнул Линкявичюс.

       

      Интересно: Путин не уйдет с Донбасса, – журналист об обстрелах возле Золотого

      Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала мировое сообщество отреагировать на атаку пророссийских боевиков и поддержать Киев после обострения ситуации на Донбассе. Она отметила, что война идет не просто в Украине, а в центре Европы.

      Сегодняшние атаки поддерживаемых Россией сил на Востоке Украины нарушают минские соглашения и должны быть осуждены международным сообществом. Украина ведет горячую войну в центре Европы. Войну ценностей и принципов. Мы должны быть едины с Украиной,
      – сказала Кальюлайд.

       

      Евросоюз

      Представитель Евросоюза по вопросам внешних дел и политики безопасности обвинил подконтрольных России боевиков в нарушении режима тишины на Донбассе и ожидает, что Россия заставит их соблюдать прекращение огня, передает "Европейская правда".

      Применение оружия, запрещенного минскими соглашениями, что привело к жертвам, вызывает чрезвычайную обеспокоенность. Эти наступательные попытки вооруженных формирований, поддерживаемых Россией, полностью противоречат условленному прекращению огня, которое до сих пор полностью не соблюдается,
      – сказал он.

      Представитель ЕС добавил, что решающее значение в этом контексте имеют реализация минских соглашений и мероприятий, которые "норманская четверка" согласовала на саммите в Париже. Также он призвал Россию повлиять на своих наемников.

      "Мы ожидаем, что Россия в полной мере и немедленно использует свое влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования", - подытожил спикер ЕС.

      Узнайте больше: Оккупанты выпустили 208 мин и 56 раз стреляли из танка во время боя возле Золотого

      Посольство США

      Посольство США в Украине выразило глубокую обеспокоенность из-за обострения на Донбассе и призвало Россию выполнять свои обязательства.

      Мы настойчиво призываем Россию придерживаться своих Минских и Нормандских обязательств,
      – отметили дипломаты.

       

      Экс-генсек НАТО

      Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал США и Евросоюз отреагировать на атаку пророссийских боевиков возле Золотого, во время которой они использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение.

      Интересно: Бой возле Золотого: представительство Украины в ЕС настаивает на немедленной реакции мира

      Также он обратился к российскому президенту-агрессору Владимиру Путину и напомнил ему, что путь к улучшению отношений РФ и Запада зависит от ситуации в Украине.

      США и ЕС должны осудить эту агрессию. Путин должен понять, что единственный путь к улучшению отношений между Западом и Россией лежит через Украину,
      – написал Расмуссен.

       

      Заметим, вечером 18 февраля Совет безопасности ООН проведет в Нью-Йорке заседание из-за пятой годовщины заключения минских соглашений. Инициатором встречи выступила Россия. Украину в дискуссии будет представлять глава МИД Вадим Пристайко. На заседании украинская сторона поднимет вопрос наступления боевиков на Донбассе.

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости России Операция Объединенных сил Война на Донбассе Бой возле Золотого Новости Украины Новости политики Украина – Россия Литва НАТО Эстония Евросоюз Новости США Пророссийские боевики Вооруженные силы Украины
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