Адский бой под Золотым на Донбассе: как реагирует мир

Подконтрольные России боевики ночью 18 февраля устроили жесткий бой против украинских военных возле Золотого на Донбассе. К сожалению, погиб один боец ВСУ, еще 5 получили травмы. Страны Балтии и США резко осудили агрессивное поведение оккупантов и призвали Россию повлиять на своих наемников, чтобы те придерживались минских договоренностей.

Что известно о бое под Золотым

Пророссийские боевики начали атаку против подразделений Объединенных сил в 5 часов утра 18 февраля. Они 56 раз обстреляли позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Новотошкивське, Орехово, Крымское, Хутор Вильный. Бой длился более 5 часов – до 10:30.

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Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года. Российские наемники пытались прорваться через линию столкновения, однако украинские военные достойно удержали наши позиции.



Оккупированные районы Донбасса / карта 24 канала

К сожалению, во время боя Украина понесла тяжелые потери: 1 военный погиб, 3 получили ранения, еще 2 – контузию. Не обошлось без жертв и в рядах оккупантов: 4 погибших, 6 раненых.

Из-за обострения на Донбассе президент Владимир Зеленский провел совещание в СНБО. Он подчеркнул, что эта атака под Золотым является циничной провокацией со стороны оккупантов в пятую годовщину Дебальцевской трагедии. Бой на передовой – это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе. Также Офис Генпрокурора открыл уголовное производство по факту обстрела со стороны боевиков.

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Реакция мира

Страны Балтии

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс одним из первых отреагировал на обострение на Донбассе. Дипломат обеспокоен "свежей военной эскалацией и наступательными попытками пророссийских сил вблизи Золотого". Поэтому он призвал прекратить обстрелы.

Имплементация минских соглашений невозможна без прекращения огня,

– подчеркнул Линкявичюс.

Deeply concerned about the fresh military escalation and offensive attempts by Russian-backed forces near Zolote this morning. Minsk implementation impossible without a ceasefire. @VPrystaiko @MFA_Ukraine — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) February 18, 2020

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала мировое сообщество отреагировать на атаку пророссийских боевиков и поддержать Киев после обострения ситуации на Донбассе. Она отметила, что война идет не просто в Украине, а в центре Европы.

Сегодняшние атаки поддерживаемых Россией сил на Востоке Украины нарушают минские соглашения и должны быть осуждены международным сообществом. Украина ведет горячую войну в центре Европы. Войну ценностей и принципов. Мы должны быть едины с Украиной,

– сказала Кальюлайд.

Today’s attacks by Russian-backed forces in Eastern Ukraine violate the Minsk Agreements and have to be condemned by the international community. Ukraine is fighting a hot war in the middle of Europe. A war of values and principles. We need to stand united with Ukraine. — Kersti Kaljulaid (@KerstiKaljulaid) February 18, 2020

Евросоюз

Представитель Евросоюза по вопросам внешних дел и политики безопасности обвинил подконтрольных России боевиков в нарушении режима тишины на Донбассе и ожидает, что Россия заставит их соблюдать прекращение огня, передает "Европейская правда".

Применение оружия, запрещенного минскими соглашениями, что привело к жертвам, вызывает чрезвычайную обеспокоенность. Эти наступательные попытки вооруженных формирований, поддерживаемых Россией, полностью противоречат условленному прекращению огня, которое до сих пор полностью не соблюдается,

– сказал он.

Представитель ЕС добавил, что решающее значение в этом контексте имеют реализация минских соглашений и мероприятий, которые "норманская четверка" согласовала на саммите в Париже. Также он призвал Россию повлиять на своих наемников.

"Мы ожидаем, что Россия в полной мере и немедленно использует свое влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования", - подытожил спикер ЕС.

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Посольство США

Посольство США в Украине выразило глубокую обеспокоенность из-за обострения на Донбассе и призвало Россию выполнять свои обязательства.

Мы настойчиво призываем Россию придерживаться своих Минских и Нормандских обязательств,

– отметили дипломаты.

Экс-генсек НАТО

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал США и Евросоюз отреагировать на атаку пророссийских боевиков возле Золотого, во время которой они использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение.

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Также он обратился к российскому президенту-агрессору Владимиру Путину и напомнил ему, что путь к улучшению отношений РФ и Запада зависит от ситуации в Украине.

США и ЕС должны осудить эту агрессию. Путин должен понять, что единственный путь к улучшению отношений между Западом и Россией лежит через Украину,

– написал Расмуссен.

Disturbing escalation by Russia-backed rebels in Donbas.



Attacking multiple positions and using weapons banned by the Minsk agreement



This aggression must be condemned by US and EU, and Putin must understand that only path to better West/Russia relations runs through #Ukraine — AndersFogh Rasmussen (@AndersFoghR) February 18, 2020

Заметим, вечером 18 февраля Совет безопасности ООН проведет в Нью-Йорке заседание из-за пятой годовщины заключения минских соглашений. Инициатором встречи выступила Россия. Украину в дискуссии будет представлять глава МИД Вадим Пристайко. На заседании украинская сторона поднимет вопрос наступления боевиков на Донбассе.