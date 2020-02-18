Адский бой под Золотым на Донбассе: как реагирует мир
Подконтрольные России боевики ночью 18 февраля устроили жесткий бой против украинских военных возле Золотого на Донбассе. К сожалению, погиб один боец ВСУ, еще 5 получили травмы. Страны Балтии и США резко осудили агрессивное поведение оккупантов и призвали Россию повлиять на своих наемников, чтобы те придерживались минских договоренностей.
Что известно о бое под Золотым
Пророссийские боевики начали атаку против подразделений Объединенных сил в 5 часов утра 18 февраля. Они 56 раз обстреляли позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Новотошкивське, Орехово, Крымское, Хутор Вильный. Бой длился более 5 часов – до 10:30.
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Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года. Российские наемники пытались прорваться через линию столкновения, однако украинские военные достойно удержали наши позиции.
Оккупированные районы Донбасса / карта 24 канала
К сожалению, во время боя Украина понесла тяжелые потери: 1 военный погиб, 3 получили ранения, еще 2 – контузию. Не обошлось без жертв и в рядах оккупантов: 4 погибших, 6 раненых.
Из-за обострения на Донбассе президент Владимир Зеленский провел совещание в СНБО. Он подчеркнул, что эта атака под Золотым является циничной провокацией со стороны оккупантов в пятую годовщину Дебальцевской трагедии. Бой на передовой – это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе. Также Офис Генпрокурора открыл уголовное производство по факту обстрела со стороны боевиков.
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Реакция мира
Страны Балтии
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс одним из первых отреагировал на обострение на Донбассе. Дипломат обеспокоен "свежей военной эскалацией и наступательными попытками пророссийских сил вблизи Золотого". Поэтому он призвал прекратить обстрелы.
Имплементация минских соглашений невозможна без прекращения огня,
– подчеркнул Линкявичюс.
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала мировое сообщество отреагировать на атаку пророссийских боевиков и поддержать Киев после обострения ситуации на Донбассе. Она отметила, что война идет не просто в Украине, а в центре Европы.
Сегодняшние атаки поддерживаемых Россией сил на Востоке Украины нарушают минские соглашения и должны быть осуждены международным сообществом. Украина ведет горячую войну в центре Европы. Войну ценностей и принципов. Мы должны быть едины с Украиной,
– сказала Кальюлайд.
Евросоюз
Представитель Евросоюза по вопросам внешних дел и политики безопасности обвинил подконтрольных России боевиков в нарушении режима тишины на Донбассе и ожидает, что Россия заставит их соблюдать прекращение огня, передает "Европейская правда".
Применение оружия, запрещенного минскими соглашениями, что привело к жертвам, вызывает чрезвычайную обеспокоенность. Эти наступательные попытки вооруженных формирований, поддерживаемых Россией, полностью противоречат условленному прекращению огня, которое до сих пор полностью не соблюдается,
– сказал он.
Представитель ЕС добавил, что решающее значение в этом контексте имеют реализация минских соглашений и мероприятий, которые "норманская четверка" согласовала на саммите в Париже. Также он призвал Россию повлиять на своих наемников.
"Мы ожидаем, что Россия в полной мере и немедленно использует свое влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования", - подытожил спикер ЕС.
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Посольство США
Посольство США в Украине выразило глубокую обеспокоенность из-за обострения на Донбассе и призвало Россию выполнять свои обязательства.
Мы настойчиво призываем Россию придерживаться своих Минских и Нормандских обязательств,
– отметили дипломаты.
Экс-генсек НАТО
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал США и Евросоюз отреагировать на атаку пророссийских боевиков возле Золотого, во время которой они использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение.
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Также он обратился к российскому президенту-агрессору Владимиру Путину и напомнил ему, что путь к улучшению отношений РФ и Запада зависит от ситуации в Украине.
США и ЕС должны осудить эту агрессию. Путин должен понять, что единственный путь к улучшению отношений между Западом и Россией лежит через Украину,
– написал Расмуссен.
Заметим, вечером 18 февраля Совет безопасности ООН проведет в Нью-Йорке заседание из-за пятой годовщины заключения минских соглашений. Инициатором встречи выступила Россия. Украину в дискуссии будет представлять глава МИД Вадим Пристайко. На заседании украинская сторона поднимет вопрос наступления боевиков на Донбассе.