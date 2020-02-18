Бой возле Золотого: представительство Украины в ЕС настаивает на немедленной реакции мира

Международное сообщество должно немедленно и резко отреагировать на циничную атаку России на оккупированном Донбассе. Представительство Евросоюза в Украине уже проинформировало организацию о действиях оккупантов.

В представительстве также назвали атаку боевиков эскалацией конфликта и призвали международное сообщество немедленно отреагировать на нее. Об этом в своем твиттере написал посол Украины при ЕС Николай Точицкий.

Актуально: Это не провокация, оккупанты хотели захватить наблюдательные посты, – Хомчак

Сегодня силы России и поддерживаемые ею силы начали наступление и массированный обстрел позиций ВСУ с применением оружия, запрещенного минскими соглашениями. Один военный погиб, четверо ранены,

– говорится в сообщении.

Yet another Russia’s cynical attack in Donbas. Today RU forces and its proxies launched an offence and heavy shellings of UA positions w/ weapons banned by Minsk agr.

1 UA military killed, 4 wounded.

We informed EU ab/ Russia's escalation and urged partners to react resolutely. pic.twitter.com/V4jPPd0Soj — Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) February 18, 2020

Масштабный бой возле Золотого: что известно

Оккупационные войска атаковали подразделения Объединенных сил утром 18 февраля.

Бой длился более 5 часов – с 5 утра до 10:30.

Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года. Боевики пытались прорваться через линию столкновения.

Потери с украинской стороны: 1 погибший военный и 4 раненых.

Потери со стороны оккупантов: 4 погибших, 6 раненых.



Карта оккупированных территорий на Донбассе/ инфографика 24 канала