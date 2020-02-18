Бой возле Золотого: представительство Украины в ЕС настаивает на немедленной реакции мира
Международное сообщество должно немедленно и резко отреагировать на циничную атаку России на оккупированном Донбассе. Представительство Евросоюза в Украине уже проинформировало организацию о действиях оккупантов.
В представительстве также назвали атаку боевиков эскалацией конфликта и призвали международное сообщество немедленно отреагировать на нее. Об этом в своем твиттере написал посол Украины при ЕС Николай Точицкий.
Актуально: Это не провокация, оккупанты хотели захватить наблюдательные посты, – Хомчак
Сегодня силы России и поддерживаемые ею силы начали наступление и массированный обстрел позиций ВСУ с применением оружия, запрещенного минскими соглашениями. Один военный погиб, четверо ранены,
– говорится в сообщении.
Масштабный бой возле Золотого: что известно
- Оккупационные войска атаковали подразделения Объединенных сил утром 18 февраля.
- Бой длился более 5 часов – с 5 утра до 10:30.
- Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года. Боевики пытались прорваться через линию столкновения.
- Потери с украинской стороны: 1 погибший военный и 4 раненых.
- Потери со стороны оккупантов: 4 погибших, 6 раненых.
Карта оккупированных территорий на Донбассе/ инфографика 24 канала