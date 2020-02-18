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      Бой возле Золотого: представительство Украины в ЕС настаивает на немедленной реакции мира

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      Война на Донбассе / Иллюстративное фото / 24 канал

      Международное сообщество должно немедленно и резко отреагировать на циничную атаку России на оккупированном Донбассе. Представительство Евросоюза в Украине уже проинформировало организацию о действиях оккупантов.

      В представительстве также назвали атаку боевиков эскалацией конфликта и призвали международное сообщество немедленно отреагировать на нее. Об этом в своем твиттере написал посол Украины при ЕС Николай Точицкий.

      Актуально: Это не провокация, оккупанты хотели захватить наблюдательные посты, – Хомчак

      Сегодня силы России и поддерживаемые ею силы начали наступление и массированный обстрел позиций ВСУ с применением оружия, запрещенного минскими соглашениями. Один военный погиб, четверо ранены,
      – говорится в сообщении.

      Масштабный бой возле Золотого: что известно

      • Оккупационные войска атаковали подразделения Объединенных сил утром 18 февраля.
      • Бой длился более 5 часов – с 5 утра до 10:30.
      • Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года. Боевики пытались прорваться через линию столкновения.
      • Потери с украинской стороны: 1 погибший военный и 4 раненых.
      • Потери со стороны оккупантов: 4 погибших, 6 раненых.


      Карта оккупированных территорий на Донбассе/ инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Евросоюз Операция Объединенных сил Бой возле Золотого Война на Донбассе
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