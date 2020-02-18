Бій біля Золотого: представництво України в ЄС наполягає на негайній реакції світу
Міжнародна спільнота повинна негайно та різко відреагувати на цинічну атаку Росії на окупованому Донбасі. Представництво Євросоюзу в Україні вже проінформувало організацію про дії окупантів.
У представництві також назвали атаку бойовиків ескалацією конфлікту та закликали міжнародну спільноту негайно відреагувати на неї. Про це у своєму твіттері написав посол України при ЄС Микола Точицький.
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Сьогодні сили Росії і підтримувані нею сили почали наступ і масований обстріл позицій ЗСУ із застосуванням зброї, забороненої мінськими угодами. Один військовий загинув, четверо поранені,
– мовиться у повідомленні.
Масштабний бій біля Золотого: що відомо
- Окупаційні війська атакували підрозділи Об’єднаних сил вранці 18 лютого.
- Бій тривав понад 5 годин – від 5 ранку до 10:30.
- Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року. Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення.
- Втрати з українського боку: 1 загиблий військовий та 4 поранених.
- Втрати з боку окупантів: 4 загиблих, 6 поранених.
Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу