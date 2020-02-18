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      Бій біля Золотого: представництво України в ЄС наполягає на негайній реакції світу

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      Війна на Донбасі / Ілюстративне фото/ 24 канал

      Міжнародна спільнота повинна негайно та різко відреагувати на цинічну атаку Росії на окупованому Донбасі. Представництво Євросоюзу в Україні вже проінформувало організацію про дії окупантів.

      У представництві також назвали атаку бойовиків ескалацією конфлікту та закликали міжнародну спільноту негайно відреагувати на неї. Про це у своєму твіттері написав посол України при ЄС Микола Точицький.

      Актуально: Це не провокація, окупанти хотіли захопити спостережні пости, – Хомчак

      Сьогодні сили Росії і підтримувані нею сили почали наступ і масований обстріл позицій ЗСУ із застосуванням зброї, забороненої мінськими угодами. Один військовий загинув, четверо поранені,
      – мовиться у повідомленні.

      Масштабний бій біля Золотого: що відомо

      • Окупаційні війська атакували підрозділи Об’єднаних сил вранці 18 лютого.
      • Бій тривав понад 5 годин – від 5 ранку до 10:30.
      • Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року. Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення.
      • Втрати з українського боку: 1 загиблий військовий та 4 поранених.
      • Втрати з боку окупантів: 4 загиблих, 6 поранених.


      Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Євросоюз Операція Об'єднаних сил Бій біля Золотого Війна на Донбасі
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