Бій біля Золотого: представництво України в ЄС наполягає на негайній реакції світу

Міжнародна спільнота повинна негайно та різко відреагувати на цинічну атаку Росії на окупованому Донбасі. Представництво Євросоюзу в Україні вже проінформувало організацію про дії окупантів.

У представництві також назвали атаку бойовиків ескалацією конфлікту та закликали міжнародну спільноту негайно відреагувати на неї. Про це у своєму твіттері написав посол України при ЄС Микола Точицький.

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Сьогодні сили Росії і підтримувані нею сили почали наступ і масований обстріл позицій ЗСУ із застосуванням зброї, забороненої мінськими угодами. Один військовий загинув, четверо поранені,

– мовиться у повідомленні.

Yet another Russia’s cynical attack in Donbas. Today RU forces and its proxies launched an offence and heavy shellings of UA positions w/ weapons banned by Minsk agr.

1 UA military killed, 4 wounded.

We informed EU ab/ Russia's escalation and urged partners to react resolutely. pic.twitter.com/V4jPPd0Soj — Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) February 18, 2020

Масштабний бій біля Золотого: що відомо

Окупаційні війська атакували підрозділи Об’єднаних сил вранці 18 лютого.

Бій тривав понад 5 годин – від 5 ранку до 10:30.

Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року. Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення.

Втрати з українського боку: 1 загиблий військовий та 4 поранених.

Втрати з боку окупантів: 4 загиблих, 6 поранених.



Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу