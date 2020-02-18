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      Путин не уйдет с Донбасса, – журналист об обстрелах возле Золотого

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      Путін хоче якнайдовше утримувати українські території / gettyimages.com

      Нападение российских войск на украинские позиции сделано исключительно из политических соображений. Россия проводит в Совбезе ООН открытое заседание по пятой годовщине минских соглашений, где хочет показать, что будто Украина нарушает договоренности.

      Об этом 24 каналу рассказал военный журналист Юрий Бутусов.

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      Роспропаганда хочет получить "свидетельство", что война на Донбассе продолжается, и ведет ее Украина, а не Россия. Путин не собирается уходить из Украины и хочет удерживать Крым и Донбасс как можно дольше. Обострение на Донбассе – демонстрация, что можно говорить о мирных договоренностях, но освобождать территории Путин не станет,
      – убежден Юрий Бутусов.

      По словам эксперта, Украина должна выстроить реалистичную дипломатическую стратегию, согласованную с военной. "Путин хочет "мира" только на собственных условиях – молчаливого признания Украиной оккупации Донбасса и Крыма, если не де-юре, то де-факто", – добавил он.

      Эта доктрина должна достигать своих четких целей, которых у нас пока нет. Как отмечает Бутусов, Украина просит весь мир о помощи, не прилагая собственных усилий, чтобы выстоять и победить в этой войне.

      "Если мы не будем верить в свою победу, то никто в нее не поверит. Не надо демонстрировать себя слабым партнером. На самом деле украинское общество монолитное в том, что никто не собирается сдавать Донбасс", – отмечает Бутусов.

      Что произошло в зоне военных действий на Донбассе?

      18 февраля оккупационные войска провели масштабную атаку позиций подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный. Бой длился примерно с 5 утра до 10.30. Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года. Боевики пытались прорваться через линию столкновения.

      В результате масштабного боя Украина понесла потери. Погиб украинский воин, еще 3 украинских военных получили ранения, 2 контужены.

      Президент Зеленский заявил, что в пятую годовщину трагедии Дебальцевского боевики устроили циничную провокацию. Бой вблизи Золотого – это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе. Зеленский также сообщил о заседании СНБО из-за атаки боевиков.

      Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский высказал идею совместных патрулей на Донбассе. Она заключается в том, чтобы линию разграничения на Донбассе контролировали совместно украинские военные, ОБСЕ и "представители оккупированных территорий". В то же время президент не уточнял, говорится ли именно о боевиках.

      війна на донбасі
      Карта оккупированных территорий на Донбассе/ инфографика 24 канала

      Обстрелы боевиков на Донбассе: смотрите видео

       

       

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      Автор: Инна Жолобович, Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Бой возле Золотого ООН Минские договоренности Владимир Путин
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