Путін не піде з Донбасу, – журналіст про обстріли біля Золотого

Напад російських військ на українські позиції зроблений винятково з політичних міркувань. Росія проводить у Радбезі ООН відкрите засідання щодо п’ятої річниці мінських угод, де хоче показати, що ніби Україна порушує домовленості.

Про це 24 каналу розповів військовий журналіст Юрій Бутусов.

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Роспропаганда хоче отримати "свідчення", що війна на Донбасі продовжується, і веде її Україна, а не Росія. Путін не збирається йти з України і хоче утримувати Крим і Донбас якнайдовше. Загострення на Донбасі – демонстрація, що можна говорити про мирні домовленості, але звільняти території Путін не стане,

– переконаний Юрій Бутусов.

За словами експерта, Україна повинна вибудувати реалістичну дипломатичну стратегію, узгоджену з військовою. "Путін хоче "миру" тільки на власних умовах – мовчазного визнання Україною окупації Донбасу і Криму, якщо не де-юре, то де-факто", – додав він.

Ця доктрина має досягати своїх чітких цілей, яких у нас наразі немає. Як відзначає Бутусов, Україна просить весь світ про допомогу, не докладаючи власних зусиль, щоб вистояти і перемогти в цій війні.

"Якщо ми не будемо вірити в свою перемогу, то ніхто в неї не віритиме. Не треба демонструвати себе слабким партнером. Насправді українське суспільство монолітне в тому, що ніхто не збирається здавати Донбас", – зазначає Бутусов.

Що відбулося в зоні військових дій на Донбасі?

18 лютого окупаційні війська провели масштабну атаку позицій підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Бій тривав приблизно від 5 ранку до 10.30. Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року. Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення.

Внаслідок масштабного бою Україна зазнала втрат. Загинув український воїн, ще 3 українських військових отримали поранення, 2 контужені.

Президент Зеленський заявив, що у п’яту річницю Дебальцівської трагедії бойовики влаштували цинічну провокацію. Бій поблизу Золотого – це спроба зірвати мирний процес на Донбасі. Зеленський також повідомив про засідання РНБО через атаку бойовиків.

Нагадаємо, на Мюнхенській безпековій конференції Зеленський висловив ідею спільних патрулів на Донбас. Вона полягає у тому, щоб лінію розмежування на Донбасі контролювали спільно українські військові, ОБСЄ та "представники окупованих територій". Водночас президент не уточнював, чи мовиться саме про бойовиків.



Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

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