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      Путін не піде з Донбасу, – журналіст про обстріли біля Золотого

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      Путін хоче якнайдовше утримувати українські території / gettyimages.com

      Напад російських військ на українські позиції зроблений винятково з політичних міркувань. Росія проводить у Радбезі ООН відкрите засідання щодо п’ятої річниці мінських угод, де хоче показати, що ніби Україна порушує домовленості.

      Про це 24 каналу розповів військовий журналіст Юрій Бутусов.

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      Роспропаганда хоче отримати "свідчення", що війна на Донбасі продовжується, і веде її Україна, а не Росія. Путін не збирається йти з України і хоче утримувати Крим і Донбас якнайдовше. Загострення на Донбасі – демонстрація, що можна говорити про мирні домовленості, але звільняти території Путін не стане,
      – переконаний Юрій Бутусов.

      За словами експерта, Україна повинна вибудувати реалістичну дипломатичну стратегію, узгоджену з військовою. "Путін хоче "миру" тільки на власних умовах – мовчазного визнання Україною окупації Донбасу і Криму, якщо не де-юре, то де-факто", – додав він.

      Ця доктрина має досягати своїх чітких цілей, яких у нас наразі немає. Як відзначає Бутусов, Україна просить весь світ про допомогу, не докладаючи власних зусиль, щоб вистояти і перемогти в цій війні.

      "Якщо ми не будемо вірити в свою перемогу, то ніхто в неї не віритиме. Не треба демонструвати себе слабким партнером. Насправді українське суспільство монолітне в тому, що ніхто не збирається здавати Донбас", – зазначає Бутусов.

      Що відбулося в зоні військових дій на Донбасі?

      18 лютого окупаційні війська провели масштабну атаку позицій підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Бій тривав приблизно від 5 ранку до 10.30. Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року. Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення.

      Внаслідок масштабного бою Україна зазнала втрат. Загинув український воїн, ще 3 українських військових отримали поранення, 2 контужені.

      Президент Зеленський заявив, що у п’яту річницю Дебальцівської трагедії бойовики влаштували цинічну провокацію. Бій поблизу Золотого – це спроба зірвати мирний процес на Донбасі. Зеленський також повідомив про засідання РНБО через атаку бойовиків.

      Нагадаємо, на Мюнхенській безпековій конференції Зеленський висловив ідею спільних патрулів на Донбас. Вона полягає у тому, щоб лінію розмежування на Донбасі контролювали спільно українські військові, ОБСЄ та "представники окупованих територій". Водночас президент не уточнював, чи мовиться саме про бойовиків.

      війна на донбасі
      Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

      Обстріли бойовиків на Донбасі: дивіться відео

       

       

      Бойовики атакували українські позиції біля Золотого: все, що відомо
      сьогодні
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      Автор: Інна Жолобович, Людмила Кушнір
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Бій біля Золотого ООН Мінські домовленості Володимир Путін
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