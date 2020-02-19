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      Приклад агресії Росії проти України, – реакція США на бій поблизу Золотого

      -
      США засудили агресію Росії проти України / slovoidilo.ua

      Державний департамент США засудив напад проросійських бойовиків на Донбасі 18 лютого. Унаслідок бою поблизу Золотого загинув український воїн, ще 3 – отримали поранення, 2 – контуження.

      Речниця зовнішньополітичного відомства США Морґан Ортаґус у твіттер написала, що США підтримують відданість Володимира Зеленського до миру.

      Зверніть увагу: Окупанти досі не передали тіло загиблого Максима Хітайлова після бою поблизу Золотого

      Бій поблизу Золотого речниця назвала "останнім приклад агресії Росії проти України".

      Закликаємо Росію негайно запровадити режим припинення вогню, під яким вона підписалася в мінських домовленостях,
      – зазначила Морґан Ортаґус.

      Зауважимо, що НАТО та країни ЄС також засудили агресивну поведінку окупантів і закликали Росію вплинути на своїх найманців, аби ті дотримувалися мінських домовленостей. Тим часом у Росії вдають, що нічого не знали про плани бойовиків.

      Масштабний бій поблизу Золотого: короткі факти

      • 18 лютого окупаційні війська провели масштабну атаку позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний;
      • Загинув 1 український воїн, 3 – отримали легкі поранення, а 2 – контуження;
      • Втрати ворога: 4 – загинули, 6 – отримали поранення;
      • Бій тривав приблизно від 5 ранку до 10.30;
      • Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року;
      • Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення.

      Бойовики атакували позиції біля Золотого: дивіться відео

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Бій біля Золотого Жертви Новини США Новини Росії Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Луганська Операція Об'єднаних сил
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