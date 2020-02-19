Приклад агресії Росії проти України, – реакція США на бій поблизу Золотого

Державний департамент США засудив напад проросійських бойовиків на Донбасі 18 лютого. Унаслідок бою поблизу Золотого загинув український воїн, ще 3 – отримали поранення, 2 – контуження.

Речниця зовнішньополітичного відомства США Морґан Ортаґус у твіттер написала, що США підтримують відданість Володимира Зеленського до миру.

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Бій поблизу Золотого речниця назвала "останнім приклад агресії Росії проти України".

Закликаємо Росію негайно запровадити режим припинення вогню, під яким вона підписалася в мінських домовленостях,

– зазначила Морґан Ортаґус.

The United States stands with its partners and allies in condemning Russia’s latest aggression against Ukraine. We support President @ZelenskyyUA’s commitment to peace and call on Russia to immediately implement the ceasefire it signed on to in the Minsk agreements. https://t.co/HpT3RzqpE4 — Morgan Ortagus (@statedeptspox) February 19, 2020

Зауважимо, що НАТО та країни ЄС також засудили агресивну поведінку окупантів і закликали Росію вплинути на своїх найманців, аби ті дотримувалися мінських домовленостей. Тим часом у Росії вдають, що нічого не знали про плани бойовиків.

Масштабний бій поблизу Золотого: короткі факти

18 лютого окупаційні війська провели масштабну атаку позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний;

Загинув 1 український воїн, 3 – отримали легкі поранення, а 2 – контуження;

Втрати ворога: 4 – загинули, 6 – отримали поранення;

Бій тривав приблизно від 5 ранку до 10.30;

Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року;

Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення.

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