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      Пример агрессии России против Украины, – реакция США на бой возле Золотого

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      США осудили агрессию России против Украины / slovoidilo.ua

      Государственный департамент США осудил нападение пророссийских боевиков на Донбассе 18 февраля. В результате боя возле Золотого погиб украинский солдат, еще 3 - получили ранения, 2 – контузию.

      Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США Морган Ортагус в Твиттер написал, что США поддерживают преданность Владимира Зеленского к миру.

      Обратите внимание: Оккупанты до сих пор не передали тело погибшего Максима Хитайлова после боя возле Золотого

      Бой возле Золотого пресс-секретарь назвала "последним пример агрессии России против Украины".

      Призываем Россию немедленно ввести режим прекращения огня, под которым она подписалась в минских договоренностях,
      – отметила Морган Ортагус.

      Заметим, что НАТО и страны ЕС также осудили агрессивное поведение оккупантов и призвали Россию повлиять на своих наемников, чтобы те соблюдали минские договоренности. Между тем в России делают вид, что ничего не знали о планах боевиков.

      Масштабный бой возле Золотого: короткие факты

      • 18 февраля оккупационные войска провели масштабную атаку позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный;
      • Погиб 1 украинский солдат, 3 – получили легкие ранения, а 2 – контузию;
      • Потери врага: 4 – погибших, 6 – ранены;
      • Бой длился примерно от 5 утра до 10.30;
      • Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года;
      • Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения.

      Боевики атаковали позиции возле Золотого: смотрите видео

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины Бой возле Золотого Украина – Россия Война на Донбассе Новости Луганска Новости США Жертвы Новости России Операция Объединенных сил
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