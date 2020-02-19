Пример агрессии России против Украины, – реакция США на бой возле Золотого
Государственный департамент США осудил нападение пророссийских боевиков на Донбассе 18 февраля. В результате боя возле Золотого погиб украинский солдат, еще 3 - получили ранения, 2 – контузию.
Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США Морган Ортагус в Твиттер написал, что США поддерживают преданность Владимира Зеленского к миру.
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Бой возле Золотого пресс-секретарь назвала "последним пример агрессии России против Украины".
Призываем Россию немедленно ввести режим прекращения огня, под которым она подписалась в минских договоренностях,
– отметила Морган Ортагус.
Заметим, что НАТО и страны ЕС также осудили агрессивное поведение оккупантов и призвали Россию повлиять на своих наемников, чтобы те соблюдали минские договоренности. Между тем в России делают вид, что ничего не знали о планах боевиков.
Масштабный бой возле Золотого: короткие факты
- 18 февраля оккупационные войска провели масштабную атаку позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный;
- Погиб 1 украинский солдат, 3 – получили легкие ранения, а 2 – контузию;
- Потери врага: 4 – погибших, 6 – ранены;
- Бой длился примерно от 5 утра до 10.30;
- Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года;
- Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения.
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