Пример агрессии России против Украины, – реакция США на бой возле Золотого

Государственный департамент США осудил нападение пророссийских боевиков на Донбассе 18 февраля. В результате боя возле Золотого погиб украинский солдат, еще 3 - получили ранения, 2 – контузию.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США Морган Ортагус в Твиттер написал, что США поддерживают преданность Владимира Зеленского к миру.

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Бой возле Золотого пресс-секретарь назвала "последним пример агрессии России против Украины".

Призываем Россию немедленно ввести режим прекращения огня, под которым она подписалась в минских договоренностях,

– отметила Морган Ортагус.

The United States stands with its partners and allies in condemning Russia’s latest aggression against Ukraine. We support President @ZelenskyyUA’s commitment to peace and call on Russia to immediately implement the ceasefire it signed on to in the Minsk agreements. https://t.co/HpT3RzqpE4 — Morgan Ortagus (@statedeptspox) February 19, 2020

Заметим, что НАТО и страны ЕС также осудили агрессивное поведение оккупантов и призвали Россию повлиять на своих наемников, чтобы те соблюдали минские договоренности. Между тем в России делают вид, что ничего не знали о планах боевиков.

Масштабный бой возле Золотого: короткие факты

18 февраля оккупационные войска провели масштабную атаку позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный;

Погиб 1 украинский солдат, 3 – получили легкие ранения, а 2 – контузию;

Потери врага: 4 – погибших, 6 – ранены;

Бой длился примерно от 5 утра до 10.30;

Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года;

Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения.

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