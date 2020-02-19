16:53
19 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО ООН КОРОНАВІРУС 2020 РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Двійники Путіна хочуть змагатися з Рівзами. Геніальна схема Рогозіна
      Вєсті Кремля
      22:02, 18 лютого
      Вєсті.UA: Послання миру від Януковича. Політичний вертеп Авакова
      Вєсті.UA
      20:14, 18 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО ООН КОРОНАВІРУС 2020 РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      Окупанти досі не передали тіло загиблого Максима Хітайлова після бою поблизу Золотого

      -
      Максим Хітайлов загинув 18 лютого / ukraine-memorial.org

      Під час нападу проросійських бойовиків 18 лютого у районі Золотого загинув 22-річний гранатометник Максим Хітайлов. Процедура повернення тіла досі триває.

      Пресофіцер штабу ООС Сергій Кузьменко повідомив, що передача тіла може відбутися 20 лютого, пише "Українська правда".

      Зверніть увагу: Кислиця показав на Радбезі ООН фото убитого окупантами гранатометника: відео

      Якщо безпекова ситуація дозволить – не буде обстрілів чи інших провокацій – то попередньо планується, що передача тіла відбудеться завтра,
      – пояснив Кузьменко.

      До підготовки повернення тіла 22-річного українського воїна залучена місія Спільного центру контролю і координації.

      Максим Хітайлов входив до 72 Окремої механізованої бригади. До служби в Збройних силах України він жив у селі Вирішальне на Полтавщині. Максим уклав контракт з армією у квітні 2019 року і працював гранатометником мотопіхотної роти. Більше про загиблого – за посиланням.

      Що відомо про масштабний бій поблизу Золотого?18 лютого окупаційні війська провели масштабну атаку позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Загинув 1 український воїн, 3 – отримали легкі поранення, а 2 – контуження.

      Бій тривав приблизно від 5 ранку до 10.30. Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року. Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення.

      Бойовики атакували позиції біля Золотого: дивіться відео

       

      Бої під Золотим, російські ватажки бойовиків і Крим: головне з виступу України в ООН
      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Луганська Новини Полтави Окуповані території Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Новини Росії Україна – Росія Жертви Бій біля Золотого
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:31 Макрон хоче незалежності Європи, але за участі Путіна, – Politico
      сьогодні , 16:20 Раптом вийде? На Банковій бояться злякати шанс на закінчення війни
      Леонід Швець
      18 лютого , 12:32 Топ-10 "трансферів" із футболу в покер
      17 лютого , 17:08 Наймогутніші компанії світу зосереджені не в Америці: думка мільярдера
      Тетяна Панасюк
      сьогодні , 15:00 Чому українці бояться евакуйованих співгромадян з Китаю?
      Мирослава Барчук
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук