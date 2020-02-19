Окупанти досі не передали тіло загиблого Максима Хітайлова після бою поблизу Золотого

Під час нападу проросійських бойовиків 18 лютого у районі Золотого загинув 22-річний гранатометник Максим Хітайлов. Процедура повернення тіла досі триває.

Пресофіцер штабу ООС Сергій Кузьменко повідомив, що передача тіла може відбутися 20 лютого, пише "Українська правда".

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Якщо безпекова ситуація дозволить – не буде обстрілів чи інших провокацій – то попередньо планується, що передача тіла відбудеться завтра,

– пояснив Кузьменко.

До підготовки повернення тіла 22-річного українського воїна залучена місія Спільного центру контролю і координації.

Максим Хітайлов входив до 72 Окремої механізованої бригади. До служби в Збройних силах України він жив у селі Вирішальне на Полтавщині. Максим уклав контракт з армією у квітні 2019 року і працював гранатометником мотопіхотної роти. Більше про загиблого – за посиланням.

Що відомо про масштабний бій поблизу Золотого?18 лютого окупаційні війська провели масштабну атаку позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Загинув 1 український воїн, 3 – отримали легкі поранення, а 2 – контуження.



Бій тривав приблизно від 5 ранку до 10.30. Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року. Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення.

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