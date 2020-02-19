Оккупанты до сих пор не передали тело погибшего Максима Хитайлова после боя вблизи Золотого

Во время нападения пророссийских боевиков 18 февраля в районе Золотого погиб 22-летний гранатометчик Максим Хитайлов. Процедура возвращения тела до сих пор продолжается.

Пресс-офицер штаба ООС Сергей Кузьменко сообщил, что передача тела может состояться 20 февраля, пишет "Украинская правда".

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Если ситуация с безопасностью позволит – не будет обстрелов или других провокаций – то предварительно планируется, что передача тела состоится завтра,

– пояснил Кузьменко.

К подготовке возвращения тела 22-летнего украинского воина привлечена миссия Общего центра контроля и координации.

Максим Хитайлов входил в 72 отдельную механизированную бригаду. До службы в Вооруженных силах Украины он жил в селе Выришальное на Полтавщине. Максим заключил контракт с армией в апреле 2019 года и работал гранатометчиком мотопехотной роты. Больше о погибшем – по ссылке.

Что известно о масштабном бое вблизи Золотого?18 февраля оккупационные войска провели масштабную атаку позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный. Погиб 1 украинский воин, 3 – получили легкие ранения, а 2 – контузию.



Бой длился примерно от 5 утра до 10.30. Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года. Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения.

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