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      Оккупанты до сих пор не передали тело погибшего Максима Хитайлова после боя вблизи Золотого

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      Максим Хитайлов погиб 18 февраля / ukraine-memorial.org

      Во время нападения пророссийских боевиков 18 февраля в районе Золотого погиб 22-летний гранатометчик Максим Хитайлов. Процедура возвращения тела до сих пор продолжается.

      Пресс-офицер штаба ООС Сергей Кузьменко сообщил, что передача тела может состояться 20 февраля, пишет "Украинская правда".

      Обратите внимание: Кислица показал на Совбезе ООН фото убитого оккупантами гранатометчика: видео

      Если ситуация с безопасностью позволит – не будет обстрелов или других провокаций – то предварительно планируется, что передача тела состоится завтра,
      – пояснил Кузьменко.

      К подготовке возвращения тела 22-летнего украинского воина привлечена миссия Общего центра контроля и координации.

      Максим Хитайлов входил в 72 отдельную механизированную бригаду. До службы в Вооруженных силах Украины он жил в селе Выришальное на Полтавщине. Максим заключил контракт с армией в апреле 2019 года и работал гранатометчиком мотопехотной роты. Больше о погибшем – по ссылке.

      Что известно о масштабном бое вблизи Золотого?18 февраля оккупационные войска провели масштабную атаку позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный. Погиб 1 украинский воин, 3 – получили легкие ранения, а 2 – контузию.

      Бой длился примерно от 5 утра до 10.30. Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года. Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения.

      Боевики атаковали позиции возле Золотого: смотрите видео

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Война на Донбассе Бой возле Золотого Украина – Россия Новости Луганска Новости Полтавы Оккупированные территории Операция Объединенных сил Новости России Жертвы
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