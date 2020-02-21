Арахамія про наступ бойовиків: Бій відбувся не в тому Золотому

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія стверджує, що нещодавня атака бойовиків відбулася не в тому Золотому, яке є зоною розведення військ. Селище Золоте розміщується на Луганщині.

Таку заяву політик зробив під час спілкування з журналістами. Також він підкреслив, що Україна й надалі йтиме шляхом розведення, передає "РБК-Україна".

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Це наш шлях до встановлення миру. З того боку є ті, хто не зацікавлений у припиненні вогню. Вони будуть продовжувати провокації, треба бути до цього готовими,

– додав Арахамія.

Зауважимо, розведення сил і засобів з обох сторін відбулося у районі Золотого-4. Офіційно воно завершилося 3 листопад. У майбутньому тут має розміститися буферна зона. Далі всі пукти розведення мають утворити демілітаризовану зону.

Поблизу саме якого Золотого відбувся бій, у штабі не повідомили. Лише відомо, що окупанти обстрілювали українські позиції позиції підрозділів у районі населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний;



Де розміщується Золоте в зоні конфлікту та де розташовується зона розведення / Інфогрфіка theБабель

Що відомо про бій під Золотим: коротко