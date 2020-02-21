18:20
21 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Малишева поборола коронавірус. "Незламний" криголам Росії зганьбився
      Вєсті Кремля
      10:36, сьогодні
      Вєсті.UA: Масова істерія та сором у Нових Санжарах. Флюгер української політики Аваков
      Вєсті.UA
      11:19, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      Арахамія про наступ бойовиків: Бій відбувся не в тому Золотому

      -
      Давид Арахамія / Фото з відкритих джерел

      Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія стверджує, що нещодавня атака бойовиків відбулася не в тому Золотому, яке є зоною розведення військ. Селище Золоте розміщується на Луганщині.

      Таку заяву політик зробив під час спілкування з журналістами. Також він підкреслив, що Україна й надалі йтиме шляхом розведення, передає "РБК-Україна".

      Важливо! Бойовики повернули Україні тіло військового Хітайлова, вбитого на Луганщині

      Це наш шлях до встановлення миру. З того боку є ті, хто не зацікавлений у припиненні вогню. Вони будуть продовжувати провокації, треба бути до цього готовими,
      – додав Арахамія.

      Зауважимо, розведення сил і засобів з обох сторін відбулося у районі Золотого-4. Офіційно воно завершилося 3 листопад. У майбутньому тут має розміститися буферна зона. Далі всі пукти розведення мають утворити демілітаризовану зону.

      Поблизу саме якого Золотого відбувся бій, у штабі не повідомили. Лише відомо, що окупанти обстрілювали українські позиції позиції підрозділів у районі населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний;

      Золоте, Донбас, карта, розведення, Луганськ
      Де розміщується Золоте в зоні конфлікту та де розташовується зона розведення / Інфогрфіка theБабель 

      Що відомо про бій під Золотим: коротко

      Українські мати: лайся красиво (18+)
      сьогодні
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Національна опера України - новини Слуга народу Давид Арахамія Війна на Донбасі Бій біля Золотого Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Чим інфіковане українське суспільство?
      Даша Малахова
      сьогодні , 15:20 Навіть Вікіпедію переписали: чому протести в Нових Санжарах були зарання сплановані
      Олександр Коваленко
      сьогодні , 11:30 Каміни в заміських будинках: як правильно облаштувати
      Соня Волошин
      10 лютого , 21:35 Декор із старих джинсів: ідеї для креативного дизайну – фото
      Ростислав Струтинський
      сьогодні , 14:00 Магічний дзвінок Зеленського і всі згадали про українку в Ухані
      Олена Трибушна
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук