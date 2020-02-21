Арахамия о наступлении боевиков: Бой состоялся не в том Золотом
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия утверждает, что недавняя атака боевиков произошла не в том Золотом, которое является зоной разведения войск. Поселок Золотое размещается на Луганщине.
Таку заяву політик зробив під час спілкування з журналістами. Також він підкреслив, що Україна й надалі йтиме шляхом розведення, передає "РБК-Україна".
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Це наш шлях до встановлення миру. З того боку є ті, хто не зацікавлений у припиненні вогню. Вони будуть продовжувати провокації, треба бути до цього готовими,
– додав Арахамія.
Зауважимо, розведення сил і засобів з обох сторін відбулося у районі Золотого-4. Офіційно воно завершилося 3 листопад. У майбутньому тут має розміститися буферна зона. Далі всі пукти розведення мають утворити демілітаризовану зону.
Поблизу саме якого Золотого відбувся бій, у штабі не повідомили. Лише відомо, що окупанти обстрілювали українські позиції позиції підрозділів у районі населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний;
Де розміщується Золоте в зоні конфлікту та де розташовується зона розведення / Інфогрфіка theБабель
Що відомо про бій під Золотим: коротко
- Війська окупанта розпочали наступ на українські позиції о 5 ранку 18 лютого.
- ЗМІ повідомляли про спроби бойовиків просунутися через лінію розмежування. Однак у штабі запевнили, що після завершення атаки українські позиції залишаються під контролем Збройних сил.
- Завершення бою зафіксували о 10:24. Внаслідок ворожих обстрілів українська сторона зазнала втрат. Загинув один військовий, троє українців отримали поранення, двоє – контузію. У ворога: 4 загиблих, 6 поранених.
- За фактом атаки бойовиків Офіс генпрокурора вже відкрив кримінальне провадження.
- Бойові дії на фронті стали наймасштабнішими від 2018 року.
- За словами головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, війська окупанта групами по трьох напрямках атакували спостережні позиції передових бригад. Вони хотіли їх захопити, тому це не було провокацією.
- Україна не застосовувала зброю першою. Після бою окупанти намагалися приховати свою поразку та звинуватити українську сторону у спробі нападу поблизу Золотого.