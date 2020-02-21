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      Арахамия о наступлении боевиков: Бой состоялся не в том Золотом

      - Читати новину українською
      Давид Арахамія / Фото з відкритих джерел

      Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия утверждает, что недавняя атака боевиков произошла не в том Золотом, которое является зоной разведения войск. Поселок Золотое размещается на Луганщине.

      Таку заяву політик зробив під час спілкування з журналістами. Також він підкреслив, що Україна й надалі йтиме шляхом розведення, передає "РБК-Україна".

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      Це наш шлях до встановлення миру. З того боку є ті, хто не зацікавлений у припиненні вогню. Вони будуть продовжувати провокації, треба бути до цього готовими,
      – додав Арахамія.

      Зауважимо, розведення сил і засобів з обох сторін відбулося у районі Золотого-4. Офіційно воно завершилося 3 листопад. У майбутньому тут має розміститися буферна зона. Далі всі пукти розведення мають утворити демілітаризовану зону.

      Поблизу саме якого Золотого відбувся бій, у штабі не повідомили. Лише відомо, що окупанти обстрілювали українські позиції позиції підрозділів у районі населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний;

      Золоте, Донбас, карта, розведення, Луганськ
      Де розміщується Золоте в зоні конфлікту та де розташовується зона розведення / Інфогрфіка theБабель 

      Що відомо про бій під Золотим: коротко

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Национальная опера Украины - новости Слуга народа Давид Арахамия Война на Донбассе Бой возле Золотого Новости Украины Новости политики
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