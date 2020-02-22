Под Золотым погиб Максим Хитайлов: что о нем известно

В результате наступления боевиков под Золотым на Донбассе погиб один из самых молодых воинов ВСУ Максим Хитайлов. Парню было всего 22 года. Он служил по контракту и входил в 72-й отдельной механизированной бригады.

Как рассказал один из украинских бойцов в комментарии изданию "Обозреватель" во время печально известного боя под Золотым Максим оказался на наблюдательном пункте. Вместе с ним были и другие бойцы, которые в итоге получили ранения.

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" Против наших бойцов использовали артиллерию. Максим первым попал под огонь. Остальные ребята, которые были с ним на позиции, ранены", – рассказал воин.

7 октября 2019 года Максиму исполнилось 22 года. Он был родом из села Выришальное Полтавской области, здесь сейчас живут его родные. В школе, где учился будущий Герой, его помнят до сих пор, и уже знают о том, что случилось. По словам директора заведения Александра Пятницкого, все – просто в шоке от этого.

Максим учился в нашей школе до 9 класса, а потом пошел в техникум в Миргороде. Он хорошо учился, побеждал в различных конкурсах. Так, в 2013 году он был победителем конкурса "Хрустальная сова" Министерства образования. Он занимался спортом. И о нем – лучшие воспоминания,

– отметил он.



Максим Хитайлов был родом из Полтавщины

В феврале 2017 года Максим закончил Миргородский художественно-промышленный колледж Национального университета "Полтавская политехника". По специальности он – технолог . Здесь он даже побеждал в конкурсе на "лучшую комнату" в общежитии.

После техникума Максим поступил на строительный факультет "Полтавской политехники". Но, судя по его резюме, параллельно искал работу.

Тело Максима Хитайлова боевики передали 20 февраля. Произошло это на линии разграничения в пределах Луганской области. Первое прощание с воином прошло 21 февраля в Полтаве. Похоронить же его должны 22 числа в родном Выришальном. У парня остались мать и брат.

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Максиму было всего 22 года

Что известно о гибели Максима Хитайлова

Максим Хитайлов погиб во время нападения боевиков вблизи Хутора Вольного 18 февраля. 22-летний военный был гранатометчиком 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

Что касается нападения боевиков, то они утром 18 февраля атаковали позиции украинских военных возле Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного, который находится вблизи Золотого. Оккупанты попытались продвинуться через линию разграничения, захватили наблюдательный пункт "Баня", однако бойцы ВСУ не отошли со своих позиций.

Украинские военные понесли потери: 1 боец погиб, еще 4 получили ранения и травмы. Не обошлось без жертв и в рядах оккупантов – 4 погибших и 6 раненых.



Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала