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      Розведення сил на Донбасі показує світові, що росіяни не прагнуть миру, – Волкер

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      Волкер прокоментував розведення сил на Донбасі / hromadske.ua

      Росіяни на Донбасі в багатьох місцях не відвели війська від лінії розмежування. Проте відведення Україною своїх військ не завдає державі реальної шкоди, при цьому демонструє світові, що росіяни не прагнуть миру.

      На практиці розведення військ н Донбасі перетворилося на одностороннє відведення українських військ – із такою тезою в інтерв’ю "Європейській правді" погодився ексспецпредставник США з питань України Курт Волкер.

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      "Це правда. В деяких місцях росіяни "відповіли взаємністю" – у тій самій Станиці Луганській вони відвели війська, хоч це і забрало дуже багато часу. Але в інших місцях цього не сталося", – розповів американський дипломат.

      При цьому він все одно вважає, що ініціативна позиція України у цьому питання є правильною.

      "Такі дії (розведення сил) не завдають реальної шкоди Україні – лінія фронту не зміщується, у зонах відведення немає просування російських військ. Але водночас це демонструє світові, що росіяни не прагнуть миру, на відміну від українців, які готові діяти задля цього", – наголосив Волкер.

      Він також заявив, що було б добре, якби розведення сил відбулося по всій лінії зіткнення

      "Буде добре, якщо воно (розведення по всій лінії) відбудеться. Але зараз дискутується лише кілька наступних точок, в яких Україна спробує відвести свої війська і подивитися, чи зробить Росія те саме. І якщо ні – то про наступні ділянки та тим більше про розведення по всій лінії не може мовитися. І до того ж це дасть змогу нагадувати, що саме Росія є тією стороною, яка не прагне миру", – пояснив ексспецпредставник США.

      Він додав, що тактично розведення є доволі розумною ідеєю.

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      Зауважимо, що на сьогодні розведення сил на Донбасі відбулося в районі Станиці Луганської, у районі Золотого та Петрівського. Тепер Україна пропонує розвести сили біля контрольного пункту в'їзду – виїзду Гнутове, залізничного мосту в Станиці Луганській та біля населеного пункту Новоселівка Друга, що неподалік від Авдіївки.

      розведення сил на Донбасі мапа розведення військ ОРДЛО карта
      Карта місць розведення сил на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Проросійські бойовики Окуповані території Україна – Росія Курт Волкер Війна на Донбасі Розведення військ Новини політики Новини України
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