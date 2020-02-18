20:55
18 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Курт Кобейн наступив на російський мозоль. Путін "має" талант
      Вєсті Кремля
      20:59, 17 лютого
      Вєсті.UA: Послання миру від Януковича. Політичний вертеп Авакова
      Вєсті.UA
      20:14, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ

      Зеленський обрав розумну стратегію щодо Донбасу, але важливо, щоб не було поступок, – Волкер

      0
      Зеленський обрав розумну стратегію щодо Донбасу, заявив Волкер / president.gov.ua

      Стратегія президента України Володимира Зеленського, який уникає називати Росію країною-агресором, дозволяє уникати звинувачень на адресу України. Обрана Зеленським стратегія є дуже розумною, проте важливо, щоб ця тактика не призводила до поступок на користь Росії.

      Ті, в кого така поведінка Зеленського викликає питання, повинні зважати на хід міжнародних переговорів, заявив в інтерв’ю "Європейській правді" ексспецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

      Читайте також: Зеленський про бій біля Золотого: Ця провокація не змінить курс України

      "З огляду на них (міжнародні переговори), стратегія, яку обрав Зеленський, є, на мій погляд, дуже розумною. Її сенс – показати світу, що Україна прагне вирішити конфлікт, що ви хочете миру, готові вести переговори, бачите простір для компромісу, що ви готові зустрічатися, хочете обміну ув'язненими, що ви дієте дуже активно", – сказав Волкер.

      Він бачить таку тенденцію наразі: деякі європейські країни схильні звинувачувати не Росію, а Україну, оскільки звинувачувати Київ простіше, ніж боротися з РФ.

      "Дії Зеленського не дозволяють цьому статися", – зазначив Волкер.

      Однак, на його думку, при використанні такої стратегії, не можна йти на поступки агресору.

      "Важливо, щоби ця тактика мала межу і не призводила до ваших поступок на адресу Росії. Готовність до діалогу не повинна призвести до думки про те, що проблема – в Україні", – наголосив американський дипломат.

      Він додав, що потрібне дуже чітке розуміння того, що має робити Росія для виконання мінських домовленостей. І у Волкера є враження, що Київ має таке розуміння.

      Читайте також: Не зовсім коректно говорити "війна в Україні". Це війна в Європі, – Зеленський у Мюнхені

      Зауважимо, що напередодні Зеленський висловив ідею про спільні патрулі на Донбасі. Його ідея полягає в тому, щоб лінію розмежування на Донбасі разом контролювали українські військові, ОБСЄ та представники окупованих територій. Глава МВС Арсен Аваков уточнював, що представниками окупованих територій не можуть бути проросійські бойовики.

      Бій під Золотим: загинув 22-річний військовий Максим Хітайлов
      сьогодні
      18462
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини США Курт Волкер Володимир Зеленський Україна – Росія Окуповані території Війна на Донбасі Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Чи стане коронавірус спусковим гачком кризи?
      Ігор Гуменний 874
      сьогодні , 18:38 Причетні до "Партії регіонів": як оновилася Вища рада "слуг народу"
      Ярослав Голобородько 731
      17 лютого , 18:25 Вбудовані касетні (cassette) електрокаміни: особливості, види, відмінність
      560
      сьогодні , 10:07 Для нас на першому місці Батьківщина – інтерв'ю із Kozak System
      Рузана Ємельянова 641
      сьогодні , 18:00 Вольфганг Ішингер потрапив до бази "Миротворця": що відомо про німецького політика
      Анна Запотоцька 398
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук