Зеленський обрав розумну стратегію щодо Донбасу, але важливо, щоб не було поступок, – Волкер

Стратегія президента України Володимира Зеленського, який уникає називати Росію країною-агресором, дозволяє уникати звинувачень на адресу України. Обрана Зеленським стратегія є дуже розумною, проте важливо, щоб ця тактика не призводила до поступок на користь Росії.

Ті, в кого така поведінка Зеленського викликає питання, повинні зважати на хід міжнародних переговорів, заявив в інтерв’ю "Європейській правді" ексспецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

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"З огляду на них (міжнародні переговори), стратегія, яку обрав Зеленський, є, на мій погляд, дуже розумною. Її сенс – показати світу, що Україна прагне вирішити конфлікт, що ви хочете миру, готові вести переговори, бачите простір для компромісу, що ви готові зустрічатися, хочете обміну ув'язненими, що ви дієте дуже активно", – сказав Волкер.

Він бачить таку тенденцію наразі: деякі європейські країни схильні звинувачувати не Росію, а Україну, оскільки звинувачувати Київ простіше, ніж боротися з РФ.

"Дії Зеленського не дозволяють цьому статися", – зазначив Волкер.

Однак, на його думку, при використанні такої стратегії, не можна йти на поступки агресору.

"Важливо, щоби ця тактика мала межу і не призводила до ваших поступок на адресу Росії. Готовність до діалогу не повинна призвести до думки про те, що проблема – в Україні", – наголосив американський дипломат.

Він додав, що потрібне дуже чітке розуміння того, що має робити Росія для виконання мінських домовленостей. І у Волкера є враження, що Київ має таке розуміння.

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Зауважимо, що напередодні Зеленський висловив ідею про спільні патрулі на Донбасі. Його ідея полягає в тому, щоб лінію розмежування на Донбасі разом контролювали українські військові, ОБСЄ та представники окупованих територій. Глава МВС Арсен Аваков уточнював, що представниками окупованих територій не можуть бути проросійські бойовики.