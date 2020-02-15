Спільне патрулювання за участю України та бойовиків: Зеленський просуває нову ідею щодо Донбасу

Володимир Зеленський висловив пропозицію, аби лінію розмежування між підконтрольними Києву та окупованими територіями, Україна патрулювала спільно зі спостерігачами ОБСЄ та представниками окупаційних адміністрацій Донеччини та Луганщини.

Таку заяву він зробив під час Українського ланчу, що відбувається у межах Мюнхенської безпекової конференцію. За словами українського президента, він сподівається, що таку ідею вдасться втілити в життя.

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Він додав, що це питання обговорювали під час останнього нормандського саміту, який пройшов у Парижі 9 грудня. Також воно стоїть на порядку денному Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Щодо того, хто може протягом виборів, підготовки… забезпечити безпеку. Ми бачимо, що це спільний кордон, спільні патрулі. Думаю, що у нас є можливість дотиснути, щоб там були як українці, так і представники тимчасово окупованих територій, так і ОБСЄ,

– зауважив президент.

Хто саме з "представників окупованих територій" міг би взяти участь в такому патрулюванні, Зеленський не уточнив.

Зауважимо, що зараз зону конфлікту на Донбасі (як окуповані, так і підконтрольні Києву території) моніторять спостерігачі ОБСЄ. Ще за попередньої влади просували ідею запровадженя миротворчого контингенту ООН. Він би мав стежити за ситуацію на окупованих територіях аж до українсько-російського кордону. Щоправда, російський президент Володимир Путін хотів під виглядом миротворців легалізувати на території України власні війська. Вони мали б розмістттися між українськими військовими та бойовиками на лінії зіткнення.