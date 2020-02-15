17:15
15 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУГА НАРОДА КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Месть Путину от Лукашенко. Московский квартирный вопрос Елизаветы II
      Вєсті Кремля
      22:01, 14 февраля
      Вести.UA: "Незабываемый" отдых Зеленского в Омане. Секс-ревизор Тищенко
      Вєсті.UA
      19:26, 14 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУГА НАРОДА КОРОНАВИРУС 2020

      Совместное патрулирование с участием Украины и боевиков: новая идея Зеленского по Донбассу

      61 Читати новину українською
      Владимир Зеленский / Getty Images

      Владимир Зеленский высказал предложение, чтобы линию разграничения между подконтрольными Киеву и оккупированными территориями, Украина патрулировала совместно с наблюдателями ОБСЕ и представителями оккупационных администраций Донетчины и Луганщины.

      Такое заявление он сделал во время Украинского ланча, который проходит в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. По словам украинского президента, он надеется, что такую идею удастся воплотить в жизнь.

      Обратите внимание! Зеленский о 12 мюнхенских шагов к миру: Можно было спросить у нас

      Он добавил, что этот вопрос обсуждался во время последнего нормандского саммита, который прошел в Париже 9 декабря. Также он стоит на повестке дня Трехсторонней контактной группы в Минске.

      Относительно того, кто может в течение выборов, подготовки... обеспечить безопасность. Мы видим, что это общая граница, совместные патрули. Думаю, что у нас есть возможность дожать, чтобы там были как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ,
      – отметил президент.

      Кто именно из "представителей оккупированных территорий" мог бы принять участие в таком патрулировании, Зеленский не уточнил.

      Заметим, что сейчас зону конфликта на Донбассе (как оккупированные, так и подконтрольные Киеву территории) мониторят наблюдатели ОБСЕ. Еще при предыдущей власти продвигали идею о введении миротворческого контингента ООН. Он бы должен был следить за ситуацией на оккупированных территориях вплоть до украинско-российской границы. Правда, российский президент Владимир Путин хотел под видом миротворцев легализовать на территории Украины свои войска. Они должны были бы разместиться между украинскими военными и боевиками на линии соприкосновения.

      Ранее во время выступления на самой Мюнхенской конференции Зеленский заявил, что Украина хочет предложить секторальный принцип разведения войск на Донбассе. Согласно ему, линия разграничения разбивается на сектора. А дальше происходит постепенное разведение сил и средств.

      Украинский президент подчеркнул, что переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как наблюдатели ОБСЕ верифицируют отсутствие каких-либо вооруженных формирований, вооруженных войск и военной техники.

      Советуем ознакомиться! Владимир Зеленский выступил в Мюнхене: видео

       

      Чемпионат мира по биатлону: расписание гонок
      сегодня
      2291
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Президент Украины Владимир Зеленский ОБСЕ Пророссийские боевики Украина – Россия Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:00 Хорошковский завладел участками леса на Каневщине: суд вернул их государству
      Ірина Шиба 23
      сегодня , 16:00 Как ЕС поддерживает музыкальный сектор: вдохновляющие проекты и возможности для украинцев
      Альона Дмуховська 33
      сегодня , 12:00 Карти, гроші та АКа: правила перебування в київському "Динамо"
      129
      сегодня , 08:40 Почему формула Штайнмайера – это больше чем государственная измена
      Юрій Шуліпа 454
      сегодня , 08:02 Почему российская гречка вытесняет украинскую: как распознать отечественную крупу
      Ірина Поліщук 1099
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук