Совместное патрулирование с участием Украины и боевиков: новая идея Зеленского по Донбассу

Владимир Зеленский высказал предложение, чтобы линию разграничения между подконтрольными Киеву и оккупированными территориями, Украина патрулировала совместно с наблюдателями ОБСЕ и представителями оккупационных администраций Донетчины и Луганщины.

Такое заявление он сделал во время Украинского ланча, который проходит в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. По словам украинского президента, он надеется, что такую идею удастся воплотить в жизнь.

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Он добавил, что этот вопрос обсуждался во время последнего нормандского саммита, который прошел в Париже 9 декабря. Также он стоит на повестке дня Трехсторонней контактной группы в Минске.

Относительно того, кто может в течение выборов, подготовки... обеспечить безопасность. Мы видим, что это общая граница, совместные патрули. Думаю, что у нас есть возможность дожать, чтобы там были как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ,

– отметил президент.

Кто именно из "представителей оккупированных территорий" мог бы принять участие в таком патрулировании, Зеленский не уточнил.

Заметим, что сейчас зону конфликта на Донбассе (как оккупированные, так и подконтрольные Киеву территории) мониторят наблюдатели ОБСЕ. Еще при предыдущей власти продвигали идею о введении миротворческого контингента ООН. Он бы должен был следить за ситуацией на оккупированных территориях вплоть до украинско-российской границы. Правда, российский президент Владимир Путин хотел под видом миротворцев легализовать на территории Украины свои войска. Они должны были бы разместиться между украинскими военными и боевиками на линии соприкосновения.

Ранее во время выступления на самой Мюнхенской конференции Зеленский заявил, что Украина хочет предложить секторальный принцип разведения войск на Донбассе. Согласно ему, линия разграничения разбивается на сектора. А дальше происходит постепенное разведение сил и средств.

Украинский президент подчеркнул, что переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как наблюдатели ОБСЕ верифицируют отсутствие каких-либо вооруженных формирований, вооруженных войск и военной техники.

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