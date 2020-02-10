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      Україна готує 3 нові ділянки для розведення сил на Донбасі

      594 Читать новость на русском
      Андрій Загороднюк / censor.net.ua

      Україна пропонує розвести сили біля контрольного пункту в'їзду-виїзду Гнутове, залізничного мосту в Станиці Луганській та біля населеного пункту Новоселівка Друга, що неподалік Авдіївки.

      Про це розповів міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв'ю "Радіо свобода". Проте, остаточно нові ділянки до кінця березня має узгодити Тристороння контактна група у Мінську.

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      За його словами, вони матимуть винятково гуманітарну складову, як і попередні три, де вже відбулось розведення. Водночас міністр оборони заявив, що Україна виступає проти розведення по всій лінії зіткнення. Мовляв, це суперечить Мінським угодам.

      "Мінські угоди кажуть, що іноземні військові формування мають залишити Україну, а незаконні військові формування мають роззброїтися та розформуватися. Звичайно, що якщо старі угоди замінюються новими, то нові мають більше пріоритету, а нові могли б казати про розведення. Тому ми фактично ускладнили б будь-які намагання реалізувати Мінські угоди в цій частині", – пояснив Загороднюк. 

      Де вже відбулося розведення сил на Донбасі?

      • у районі Станиці Луганської;
      • у районі Золотого;
      • у районі Петрівського.

      розведення військ
      Розведення військ на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Розведення військ Війна на Донбасі Андрій Загороднюк Міністерство оборони України
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