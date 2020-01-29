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      Танки та гаубиці: де бойовики розмістили важку техніку на Донбасі

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      Бойовики тримають на Донбасі важку збройну техніку / uapress.info

      Підконтрольні Росії бойовики розмістили військову техніку на Донбасі з порушенням ліній відведення та за межами виділених місць зберігання озброєння. Таким чином вони продовжують грубо порушувати Мінські домовленості.

      Зброю окупантів 26-28 січня зафіксував безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, повідомляє штаб ООС у фейсбуці.

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      Де і яку зброю розмістили бойовики:

      Поблизу населеного пункту Біле:

      • 4 буксирувані гаубиці (Д-30 "Жаба", 122 міліметри);
      • 2 самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 міліметри);

      Поблизу Голубівки:

      • 1 самохідна артилерійська гармата (2С9 "Нона-С", 120 міліметрів);

      Поблизу Новоселівки та Нижнього Лозового:

      • 1 танк (Т-64);
      • ймовірно, 1 міномет (невстановленого типу);

      У Новогригорівці:

      • 3 буксирувані гаубиці (Д-30 "Жаба", 122 міліметри);

      На полігонах біля Круглика та Мануйлівки:

      • 49 танків (невстановленого типу).

      Зазначене озброєння розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання. Українська сторона СЦКК зазначає, що своїми діями збройні формування Росії вкотре демонструють небажання дотримуватись Мінських домовленостей,
      – підсумували у штабі.

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      Зауважимо, підконтрольні Росії найманці постійно влаштовують провокації на Донбасі. Ввечері 26 січня вони зайшли на позиції українських військових поблизу ділянки розведення сил Богданівка – Петрівське і з них показово відкрили вогонь трасуючими кулями у бік окупованих районів. Інцидент трапився за 250 метрів від відеокамери спостереження ОБСЄ, що на думку бойовиків, нібито може стати фактом порушення розведення сил з боку української сторони.

      27 січня, напередодні зустрічі ТКГ у Мінську, окупанти знову цілеспрямовано обстріляли район Богданівки. За задумом бойовиків, після цього вони нібито матимуть підстави повернути свої війська на вихідні позиції до розведення або зайняти нові вигідні рубежі.

       

      розведення військ на донбасі
      Карта розведення військ на Донбасі / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Зброя Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил ОБСЄ Розведення військ
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