Українські розвідники схопили в полон бойовика на Донбасі

Українські розвідники 27 січня взяли в полон 29-річного проросійського бойовика під час обстеження території між взводними опорними пунктами смуги відповідальності одного з підрозділів Об’єднаних сил.

У спійманого бойовика вилучили "військовий квиток ДНР". Це свідчить про приналежність чоловіка до збройних формувань зі складу російсько-окупаційних військ, повідомили у штабі ООС.

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За словами найманця, він діяв у складі диверсійно-розвідувальної групи, яка мала на меті викриття позицій, спостережних постів та вогневих точок підрозділів Об’єднаних сил.

Коли окупант вирушав зі своїх позицій та перетинав лінію зіткнення, то підірвався на мінному загородженні, встановленому самими ж бойовиками. Інші члени ворожої ДРГ кинули пораненого та повернулися на свої позиції.

Українські військові надали затриманому окупанту необхідну медичну допомогу та доправили його до військового шпиталю. Зараз бойовик перебуває під наглядом лікарів та надає свідчення про злочини російської окупаційної адміністрації.



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу