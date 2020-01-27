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      Украинские разведчики взяли в плен боевика на Донбассе

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      Боевик на Донбассе подорвался на мине и попался украинским разведчикам / Коллаж 24 канала

      Украинские разведчики 27 января взяли в плен 29-летнего пророссийского боевика во время обследования территории между взводными опорными пунктами полосы ответственности одного из подразделений Объединенных сил.

      У пойманного боевика изъяли "военный билет ДНР". Это свидетельствует о принадлежности мужчины к вооруженным формированиям из состава российско-оккупационных войск, сообщили в штабе ООС.

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      По словам наемника, он действовал в составе диверсионно-разведывательной группы, целью которой было разоблачение позиций, наблюдательных постов и огневых точек подразделений Объединенных сил.

      Когда оккупант отправлялся со своих позиций и пересекал линию соприкосновения, то подорвался на минном заграждении, установленном самими же боевиками. Другие члены вражеской ДРГ бросили раненого и вернулись на свои позиции.

      Украинские военные предоставили задержанному оккупанту необходимую медицинскую помощь и доставили его в военный госпиталь. Сейчас боевик находится под наблюдением врачей и дает показания о преступлениях российской оккупационной администрации.

      карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапа
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Оккупированные территории Взрыв Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Пророссийские боевики Война на Донбассе
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