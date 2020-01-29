Танки и гаубицы: где боевики разместили тяжелую технику на Донбассе
Подконтрольные России боевики разместили военную технику на Донбассе с нарушением линий отвода и за пределами выделенных мест хранения вооружения. Таким образом они продолжают грубо нарушать Минские договоренности.
Оружие оккупантов 26-28 января зафиксировал беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщает штаб ООС в фейсбуке.
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Где и какое оружие разместили боевики:
Возле населенного пункта Белое:
- 4 буксируемые гаубицы (Д-30 "Лягушка", 122 миллиметра);
- 2 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 миллиметра).
Возле Голубовки:
- 1 самоходная артиллерийская пушка (2С9 "Нона-С", 120 миллиметров).
Возле Новоселовки и Нижнего Лозового:
- 1 танк (Т-64);
- вероятно, 1 миномет (неустановленного типа).
В Новогригорьевке:
- 3 буксируемые гаубицы (Д-30 "Лягушка", 122 миллиметра).
На полигонах у Круглика и Мануйловки:
- 49 танков (неустановленного типа).
Указанное вооружение размещено по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения. Украинская сторона СЦКК отмечает, что своими действиями вооруженные формирования Россия в который раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности,
– подытожили в штабе.
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Заметим, подконтрольные России наемники постоянно устраивают провокации на Донбассе. Вечером 26 января они зашли на позиции украинских военных вблизи участка разведения сил Богдановка – Петровское и с них показательно открыли огонь трассирующими пулями в сторону оккупированных районов. Инцидент произошел в 250 метрах от видеокамеры наблюдения ОБСЕ, что по мнению боевиков, якобы может стать фактом нарушения разведения сил со стороны украинской стороны.
27 января, накануне встречи ТКГ в Минске, оккупанты снова целенаправленно обстреляли район Богдановка. По замыслу боевиков, после этого они якобы будут иметь основания вернуть свои войска на исходные позиции до разведения или занять новые выгодные рубежи.