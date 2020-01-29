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      Танки и гаубицы: где боевики разместили тяжелую технику на Донбассе

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      Боевики держат на Донбассе тяжелую вооруженную технику / uapress.info

      Подконтрольные России боевики разместили военную технику на Донбассе с нарушением линий отвода и за пределами выделенных мест хранения вооружения. Таким образом они продолжают грубо нарушать Минские договоренности.

      Оружие оккупантов 26-28 января зафиксировал беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщает штаб ООС в фейсбуке.

      Интересно: "Экс-министр" донецких боевиков сдался украинским силовикам: видео

      Где и какое оружие разместили боевики:

      Возле населенного пункта Белое:

      • 4 буксируемые гаубицы (Д-30 "Лягушка", 122 миллиметра);
      • 2 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 миллиметра).

      Возле Голубовки:

      • 1 самоходная артиллерийская пушка (2С9 "Нона-С", 120 миллиметров).

      Возле Новоселовки и Нижнего Лозового:

      • 1 танк (Т-64);
      • вероятно, 1 миномет (неустановленного типа).

      В Новогригорьевке:

      • 3 буксируемые гаубицы (Д-30 "Лягушка", 122 миллиметра).

      На полигонах у Круглика и Мануйловки:

      • 49 танков (неустановленного типа).

      Указанное вооружение размещено по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения. Украинская сторона СЦКК отмечает, что своими действиями вооруженные формирования Россия в который раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности,
      – подытожили в штабе.

      Узнайте больше: Украинские разведчики взяли в плен боевика на Донбассе

      Заметим, подконтрольные России наемники постоянно устраивают провокации на Донбассе. Вечером 26 января они зашли на позиции украинских военных вблизи участка разведения сил Богдановка – Петровское и с них показательно открыли огонь трассирующими пулями в сторону оккупированных районов. Инцидент произошел в 250 метрах от видеокамеры наблюдения ОБСЕ, что по мнению боевиков, якобы может стать фактом нарушения разведения сил со стороны украинской стороны.

      27 января, накануне встречи ТКГ в Минске, оккупанты снова целенаправленно обстреляли район Богдановка. По замыслу боевиков, после этого они якобы будут иметь основания вернуть свои войска на исходные позиции до разведения или занять новые выгодные рубежи.

       

      розведення військ на донбасі
      Карта разведения войск на Донбассе / инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Разведение войск ОБСЕ Операция Объединенных сил Пророссийские боевики Оружие
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