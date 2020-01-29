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      "Экс-министр" донецких боевиков сдался украинским силовикам: видео

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      Задержанный донецкий боевик дал показания СБУ / Скриншот с видео

      Контрразведка СБУ в пределах спецоперации вывела на подконтрольную Украине территорию одного из бывших "министров угольной промышленности" террористической организации "ДНР". Он уже дал показания о конкретных фактах причастности РФ к оккупации Донбасса.

      Он официально оформил соответствующее заявление, в котором сообщил о своем участии в так называемом правительстве оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

      Интересно: Как экс-регионал избежал ответственности за участие в создании "ЛНР"

      Следователи установили, что "экс-министр" регулярно посещал заседания "правительства" боевиков и принимал активное участие в формировании внутренней политики "профильного министерства".

      Он в частности осуществлял регулирование деятельности предприятий угольнодобывающей промышленности и распределения энергетических ресурсов на временно оккупированных территориях Донецкой области.

      После отстранения от должности, он начал на оккупированной территории собственный бизнес, а также пытался дистанцироваться от работы на боевиков.

      Мужчина предоставил СБУ показания о конкретных фактах непосредственной причастности России к процессу оккупации Донбасса. Он также рассказал о причастности госслужащих РФ, находящихся на оккупированных территориях Донецкой области как "советники", в организации преступных схем по хищению денег выделенных для функционирования объектов угольно-промышленного комплекса псевдореспублики.

      В отношении "министра" начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы).

      Отметим, что на видео, опубликованном СБУ, фигурант рассказал, что был назначен "министром" в "правительстве" Александра Бородая. Террорист Бородай возглавлял "ДНР" в 2014 году. В то время "министром угольной промышленности" был Игорь Ивакин.

      Смотрите видео признания так называемого "министра" донецких боевиков:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Оккупированные территории Война на Донбассе Пророссийские боевики СБУ Новости Донецка
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