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      "Ексміністр" донецьких бойовиків здався українським силовикам: відео

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      Затриманий донецький бойовик дав свідчення СБУ / скріншот з відео

      Контррозвідка СБУ в межах спецоперації вивела на підконтрольну Україні територію одного з колишніх "міністрів вугільної промисловості" терористичної організації "ДНР". Він вже надав свідчення про конкретні факти причетності РФ до окупації Донбасу.

      Він офіційно оформив відповідну заяву, у якій повідомив про свою участь у так званому уряді окупантів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

      Цікаво: Як ексрегіонал уникнув відповідальності за участь у створенні "ЛНР"

      Слідчі встановили, що "ексміністр" регулярно відвідував засідання "уряду" бойовиків та приймав активну участь у формуванні внутрішньої політики "профільного міністерства".

      Він зокрема здійснював регулювання діяльності підприємств вугільновидобувної промисловості та розподіл енергетичних ресурсів на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

      Після усунення з посади, він розпочав на окупованій території власний бізнес, а також намагався дистанціюватись від роботи на бойовиків.

      Чоловік надав СБУ свідчення щодо конкретних фактів безпосередньої причетності Росії до процесу окупації Донеччини. Він також розповів про причетність держслужбовців РФ, які перебувають на окупованих територіях Донецької області як "радники", в організації злочинних схем з розкрадання грошей виділених для функціонування об’єктів вугільно-промислового комплексу псевдореспубліки.

      Щодо "міністра" розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи). 

      Відзначимо, що на відео, опублікованому СБУ, фігурант розповів, що був призначений "міністром" в "уряді" Олександра Бородая. Терорист Бородай очолював "ДНР" у 2014 році. В той час "міністром вугільної промисловості" був Ігор Івакін.

      Дивіться відео зізнання так званого "міністра" донецьких бойовиків:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики СБУ Проросійські бойовики Війна на Донбасі Окуповані території Новини Донецька
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