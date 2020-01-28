Як ексрегіонал уникнув відповідальності за участь у створенні "ЛНР"

СБУ відмовилася притягнути до відповідальності екснардепа від Партії регіонів Володимира Струка, який в 2014 році брав активну участь у створенні терористичної "ЛНР".

Щодо Струка в 2014 році було відкрито перше кримінальне провадження, однак за 6 років у цій справі не повідомили про підозру жодній людині. Про це повідомив юрист Масі Найєм, який представляє інтереси заявника – журналіста Дениса Казанського.

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Друге кримінальне провадження за фактом створення та активної підтримки "ЛНР" екснардепом було відкрите в 2019 році. Найєм звернув увагу на те, що до матеріалів справ були прикріплені відеоматеріали і показання свідків, які підтверджують вину Струка.

Напередодні юрист побував на офіційному прийомі голови СБУ Івана Баканова.

Відповідь за результатами прийому нам надали досить швидко – менше ніж через місяць. У відповіді нам повідомили, що за результатами лінгвістичної експертизи наданих нами відео, будь-яких закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу в діях Струка В.А. встановлено не було,

– написав Найєм.

Що відомо про Володимира Струка

Останні новини про політика: Володимир Струк був кандидатом у нардепи від "Опозиційної платформи – За життя" на виборах по 113-му округу. І на сьогодні позиціонує себе, як юрист і голова наглядової ради ТОВ "ПІНТА Кремінський пивоварний завод".

на виборах по 113-му округу. І на сьогодні позиціонує себе, як юрист і голова наглядової ради ТОВ "ПІНТА Кремінський пивоварний завод". З 2006 року Струк – голова селища Ювілейне на Луганщині.

З листопада 2012 року – нардеп VII скликання, обраний по 104-му виборчому округу.

До речі, під час передвиборчих перегонів у 2012 році Струк запросив у Луганськ російську групу "Бутирка". Під час концерту соліст групи Володимир Ждаміров заявив, що у разі обрання "Струк і його пацани повирішують усі питання", нагадав у своєму блозі Дмитро Снєгирьов.

Під час концерту соліст групи Володимир Ждаміров заявив, що у разі обрання "Струк і його пацани повирішують усі питання", нагадав у своєму блозі Дмитро Снєгирьов. У 2014 році Струк і його оточення фактично очолили проросійські виступи в Луганську. Тоді політик був один з тих, хто створив "загін самооборони". Кістяк незаконного збройного формування – колишні воїни-афганці.

Кістяк незаконного збройного формування – колишні воїни-афганці. 9 травня 2014 року Струк запросив бійців "загону самооборони" для забезпечення громадської охорони під час святкових заходів до Дня Перемоги. У мережі є відео, на якому Струк обіймався з ватажком "загону самооборони".

Струк вирішив, що самих лише дружніх обіймів замало, тому вирішив доповнити картину яскравою промовою.

Якщо це буде необхідно, ми захистимо своє місто, свою Луганщину. Не дай Господь тільки нога ступить на землю нашого Донбасу, вони негайно будуть знищені,

– сказав Струк у 2014 році.

Дивіться відео виступу Струка в 2014 році в День Перемоги: