СБУ затримала інформаторок проросійських бойовиків на Донбасі: фото та деталі

Жінки є мешканками підконтрольного Україні Лиману, проте тісно співпрацювали з окупантами. Вони пройшли детальний інструктаж у Донецьку, а після цього передавали необхідні дані ворогу. При цьому жінки навіть вигадали власний сленг, аби зашифрувати розмови.

Так, зловмисниці передавали окупантам відомості про підрозділи Збройних сил, їх чисельність, озброєння, місця дислокації та напрямки переміщення. Усю цю інформацію російські найманці використовували для планування військових дій і диверсій. Про це інформує пресцентр СБУ.

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Так, у грудні 2019 року у Лимані затримали одну інформаторку, її товаришку вдалося викрити та затримати тепер.

Під час обшуків за місцями проживання жінок правоохоронці вилучили доказові матеріали, що підтверджують їх агентурну діяльність на користь так званої "ДНР".



У Лимані затримали проросійських інформаторок/ пресцентр СБУ



Одну поплічницю окупантів затримал ще у грудні, іншу – зараз/ пресцентр СБУ

Обом фігуранткам кримінального провадження вже повідомили про підозру. За сприяння діяльності терористичної організації їм загрожує від 8 до 15 років за ґратами.

Контррозвідники СБУ встановили також особи бойовиків-кураторів, із якими співпрацювали затримані. Їм також повідомили про підозру у вчиненні інкримінованих їм злочинів.