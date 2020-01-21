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      Як кримчанка з російським паспортом намагалася отримати посаду в Міноборони

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      Кримчанка з російським паспортом намагалася отримати посаду в Міноборон / пресслужба СБУ

      Кримчанка з російським громадянством та зв`язками зі спецслужбами країни-окупанта намагалась отримати посаду в Міністерстві оборони України.

      Жінка повернулась в Крим відразу після окупації, там отримала російський паспорт, повідомляє пресцентр СБУ.

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      Протягом кількох років до тимчасової анексії півострова українка проживала за кордоном. Після подій 2014 року паспорт їй знадобився нібито для оформлення нерухомості. Через деякий час вона переїхала до Києва.

      Проте осісти на материковій частині України не поспішала – вона не мала ані постійного місця заробітку, ні джерела доходів. У цей час кримчанка часто виїздила до Росії та до тимчасово анексованого півострова, де зафіксовані її контакти з представниками спецслужб країни-агресора,
      – повідомляють в СБУ.

      Так, після однієї з "подорожей" жінка раптово вирішила працевлаштуватися до Міністерства оборони України. Вона претендувала на одну із керівних посад у підрозділі департаменту держзакупівель відомства.

      СБУ
      Кримчанка з паспортом РФ намагалась потрапити до міноборони/ Джерело: ssu.gov.ua

      Цікаво, ця ділянка роботи передбачає доступ до секретної інформації в оборонній сфері та пряму комунікацію з високопосадовцями країн-членів НАТО.

      "Претендентка навіть встигла пройти кілька відбіркових етапів для остаточного зарахування на посаду, але проведена Службою перевірка встановила обставини, несумісні з державною службою в Міноборони. Жінка "забула" вказати, що має російське громадянство, знайомих з ФСБ та не повідомила зміст розмов із ними",– мова у повідомленні.

      Тепер за це їй загрожує позбавлення волі терміном до 15 років.

      СБУ
      Документи країни-окупанта в жительки Криму/ Джерело: ssu.gov.ua

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Міністерство оборони України Анексія Криму СБУ
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