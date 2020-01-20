У Херсоні затримали обвинуваченого у справі Гандзюк: у чому його підозрюють

Правоохоронці затримали колишнього помічника нардепа Ігоря Павловського, який є обвинуваченим у справі Катерини Гандзюк. Його підозрюють у керівництві злочинною організацією.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора. Водночас, видання ZN.UA з посиланням на високопоставлені джерела у правоохоронних органах повідомило, що адвокати і лікарі Павловського намагаються захистити його від перевезення до Києва.

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Його нібито мають доставити до Печерського райсуду Києва, де прокурори проситимуть заарештувати його на два місяці.

За інформацією місцевого видання "Мост", Павловському стало зле і його забрала швидка допомога. Джерела повідомили, нібито у нього трапився інсульт.

Що відомо про обшуки в Херсоні у справі вбивства Гандзюк

20 січня у Херсоні відбулися масові обшуки у справі Гандзюк і спецоперація з усунення злочинного угруповання. Організатор цього угруповання, колишній помічник екснардепа, звинувачується в справі про напад на Гандзюк.

Мовиться про Ігоря Павловського — колишнього помічника народного депутата 8-го скликання Миколи Паламарчука (фракція "Блоку Петра Порошенка").



Поліція залучила БТР в межах спецоперації у Херсоні та області / фото Офісу генпрокурора

Прокурори вже повідомили про підозру Павловському. Обвинувальний акт щодо нього вже перебуває на розгляді Приморського районного суду Одеси. Також про підозру повідомили іншим 9 членам злочинної організації.

Зокрема, обшуки провели у голови Херсонської облради Владислава Мангера, ексголови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва, його заступника Євгена Рищука та інших осіб у справі про вбивство Гандзюк.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк

Катерина Гандзюк була громадською активісткою та радницею мера Херсона. На жінку напали 31 липня 2018 року та облили сірчаною кислотою у дворі її будинку. Активістка зазнала 39% опіків тіла і потрапила до лікарні. І хоча медики кілька місяців боролися за життя та здоров’я Гандзюк, провели низку операцій, 4 листопада 2018 року вона померла в лікарні.



Катерина Гандзюк / соцмережі

Лише у червні 2019 року Покровський районний суд Дніпропетровської області нарешті виніс вирок п'ятьом виконавцям вбивства активістки:

координатор замаху Сергій Торбін був засуджений до шести років і шести місяців ув’язнення,

нападник Микита Грабчук – шість років в'язниці,

причетні до нападу Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський – по чотири роки ув’язнення,

Віктор Горбунов – три роки.

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Однак замовники злочину і досі перебувають на волі. Адвокати та активісти вважають, що окрім підозрюваних Владислава Мангера та Олексія Левіна, імовірним організатором вбивства Гандзюк є ще колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука – Ігор Павловський.

Відзначимо, що Павловський перебував під вартою, втім нібито через погане самопочуття його відпустили під домашній арешт, а згодом взагалі залишили без запобіжного заходу.

Убивство Катерини Гандзюк: все, що потрібно знати про справу на сьогодні