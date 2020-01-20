Справа Гандзюк: СБУ проводить обшуки і спецоперацію у Херсоні

У Херсоні проходять обшуки у справі Гандзюк і спецоперація по усуненню злочинного угруповання. Організатор цього угруповання, колишній помічник екснардепа, також звинувачується в справі про напад на Гандзюк.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

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У Херсоні та кількох інших населених пунктах області проходить також спецоперація з метою припинення діяльності злочинного угруповання, що здійснювало насильство і підпалювало чуже майно.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк

Катерина Гандзюк була громадською активісткою та радницею мера Херсона. На жінку напали 31 липня 2018 року та облили сірчаною кислотою у дворі її будинку. Активістка зазнала 39% опіків тіла і потрапила до лікарні. І хоча медики кілька місяців боролися за життя та здоров’я Гандзюк, провели низку операцій, 4 листопада 2018 року вона померла в лікарні.



Катерина Гандзюк / соцмережі

Лише у червні 2019 року Покровський районний суд Дніпропетровської області нарешті виніс вирок п'ятьом виконавцям вбивства активістки:

координатор замаху Сергій Торбін був засуджений до шести років і шести місяців ув’язнення,

нападник Микита Грабчук – шість років в'язниці,

причетні до нападу Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський – по чотири роки ув’язнення,

Віктор Горбунов – три роки.

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Однак замовники злочину і досі перебувають на волі. Адвокати та активісти вважають, що окрім підозрюваних Владислава Мангера та Олексія Левіна, імовірним організатором вбивства Гандзюк є ще колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука – Ігор Павловський.

Убивство Катерини Гандзюк: все, що потрібно знати про справу на сьогодні