Справа Гандзюк: СБУ проводить обшуки і спецоперацію у Херсоні
У Херсоні проходять обшуки у справі Гандзюк і спецоперація по усуненню злочинного угруповання. Організатор цього угруповання, колишній помічник екснардепа, також звинувачується в справі про напад на Гандзюк.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.
До теми: Прогрес у розслідуванні вбивства Гандзюк: Рада створила нову комісію
У Херсоні та кількох інших населених пунктах області проходить також спецоперація з метою припинення діяльності злочинного угруповання, що здійснювало насильство і підпалювало чуже майно.
Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк
Катерина Гандзюк була громадською активісткою та радницею мера Херсона. На жінку напали 31 липня 2018 року та облили сірчаною кислотою у дворі її будинку. Активістка зазнала 39% опіків тіла і потрапила до лікарні. І хоча медики кілька місяців боролися за життя та здоров’я Гандзюк, провели низку операцій, 4 листопада 2018 року вона померла в лікарні.
Катерина Гандзюк / соцмережі
- координатор замаху Сергій Торбін був засуджений до шести років і шести місяців ув’язнення,
- нападник Микита Грабчук – шість років в'язниці,
- причетні до нападу Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський – по чотири роки ув’язнення,
- Віктор Горбунов – три роки.
Читайте також: Прогрес у розслідуванні вбивства Гандзюк: Рада створила нову комісію
Однак замовники злочину і досі перебувають на волі. Адвокати та активісти вважають, що окрім підозрюваних Владислава Мангера та Олексія Левіна, імовірним організатором вбивства Гандзюк є ще колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука – Ігор Павловський.
Убивство Катерини Гандзюк: все, що потрібно знати про справу на сьогодні